Hamileyken fast food yiyenleri bekleyen tehlike!

Hazır, yağlı ve şekerli yiyecek tüketen hamile kadın, sadece kendi sağlığını değil, gelecekteki üç neslin sağlığını da tehlike altına sokuyor. ABD kaynaklı araştırmaya göre, hamilelerde kötü beslenmeyle oluşan genetik değişikliler, en az 3 nesle geçiyor.

ABD'de Washington Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptıkları araştırma,

yağlı ve şekerli yiyecekleri tüketen hamilelerin, obez nesillere zemin hazırladığını ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, hamileyken abur cubur ve hazır yiyecekle beslenen anne adaylarının çocukları, torunları ve torunlarının çocukları obezite ile bağlantılı hastalıkların tehdidi altına giriyor.

Çocukları, torunları ve torunlarının çocukları risk altında

Üç nesilde de kalp ve diyabet gibi obezite ile bağlantılı hastalıkların riski artıyor. Çocukları, torunları ve torunlarının çocukları sağlıklı beslenseler de bu nesiller için obezite tehlikesi oluşuyor.

Araştırmada, anne adayının kilosunun, sonraki nesillere geçerek genetik bozukluklara neden olabileceğine işaret ediliyor. Bilim insanları bu nedenle gebelikte sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğuna vurgu yapıyor.