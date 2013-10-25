Hamileyken yoğurt tüketiminin anne ve bebek sağlığı için faydaları!

Yoğurt besin içeriği açısından en önemli protein ve kalsiyum kaynaklarından biridir. Yörsan Gıda Mühendisi Nilüfer Hakarayan, anne karnında gelişmekte olan fetusun, kemik, diş köklerinin oluşması ve büyümesi için gerekli olan kalsiyumu bol miktarda içerdiğini belirtti. Anne adayları için kalsiyum tüketiminin büyük önem taşıdığını, anneden bebeğe kemik ve kafa gelişimi için sürekli kalsiyum akışı olduğunu belirten Yörsan Gıda Mühendisi Nilüfer Hakarayan, özellikle iskelet gelişiminin en hızlı olduğu dönem olan gebeliğin üçüncü ayında vücudun kalsiyum ihtiyacının önemli derecede arttığını belirtti. Bu dönemde yeterince kalsiyum almamış anne adaylarının, sonraki yıllarda kemik erimesi diye bilinen osteoropoz sorunuyla karşılaşabileceğini, kalsiyumun vücutta kas, kalp ve sinir sisteminin işlevlerinin yerine getirilmesinde, kan pıhtılaşması ve bazı enzimatik faaliyetlerin görevlerini üstlenmesinde önemli rolleri olduğunu belirtti.





Yoğurdun Önlediği Hastalıklar



Yoğurt; hamileliğe bağlı yüksek tansiyon, astım, bağırsak kanseri, böbrek taşı oluşumu, diş çürümesi, kemik erimesini önlenmesinde yardımcı olmakta.



Özellikle sabahleyin kahvaltıdan sonra yoğurt tüketildiğinde bağırsakların çalışmasına yardımcı olduğunu belirten uzman hekimler, bu sayede özellikle anne adaylarının şikayetçi olduğu kabızlık sorununa çözüm olabileceğini, aynı zamanda bağırsaklarda bulunan tehlikeli ve zararlı mikropların çoğalmalarına ve hatta yaşamalarına engel olan bir besin olduğunu belirttiler. Uzmanlar, sağlıklı bir bireyin alması gereken kalsiyum miktarının günlük ortalama 1000-1200 miligram civarında olduğunu belirterek, bu miktarın yarısının 2-3 su bardağı süt veya yoğurtla karşılanabileceğini belirttiler.