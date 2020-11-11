Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEstetik Haberleri Hasan Akıl: Koronavirüs saç ekimine talep oluşturdu
11.11.2020 - 12:55 |

Hasan Akıl: Koronavirüs saç ekimine talep oluşturdu

Koronavirüs salgınında evde kalınan süre insanların aynayla daha fazla vakit geçirmesine de sebep oldu. Bu süreç, pandemiye rağmen yeni normalde saç ekimine ve estetiğe olan talebi de artırdı.

Hasan Akıl: Koronavirüs saç ekimine talep oluşturdu
ABONE OL

Koronavirüs salgını Türkiye’de sağlık turizminde önemli bir yeri olan saç ekimini de etkiledi. Pandemi süresi boyunca evde kalarak ayna karşısında daha çok vakit geçiren vatandaşlar, yeni normalle birlikte saç ekimi ve estetik ameliyatlar için hastanelerin yolunu tuttu.

Saç Ekim Koordinatörü Hasan Akıl ise, “Saç ekiminin ülkemizde tercih edilmesinin ilk nedeni iyi yapılması. Yurt dışına göre daha uygun fiyatlarla yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Saç ekimine talep ülkelere göre değişiyor

Yurt dışı yasaklamalarının gelmesi ve Türkiye’den giden hastaların orada karantinaya girmelerinin saç ekimini de etkilediğine vurgu yapan Saç Ekim Koordinatörü Hasan Akıl “Talepler ülkelere göre değişiyor. Burada misafirimiz olup da ülkelerine yolladığımız hastaların kendi ülkelerinde karantina süreçleri varsa hasta buraya gelmekte sıkıntı yaşıyor ve ‘ülkeme döndüğümde karantinaya girmek istemiyorum’ diyor. Diğer ülkelere göre sağlık sistemimiz iyi olduğu için biz burada aldığımız önlemlerle hasta güvenliği sağlayabiliyoruz” dedi.

Çok tercih edilmesinin nedeni iyi yapılması

Yurt dışından gelen hastaların Türkiye’yi iyi tanımadıkları için kendisini riske atmak istemediğini vurgulayan Saç Ekim Koordinatörü Hasan Akıl, “Avrupa’nın geneli ve İngiltere Türkiye’nin saç ekim taleplerini karşılıyordu. Pandemiyle birlikte Avrupa ülkeleri Türkiye’yi çok fazla tercih etmemeye başladı. Her ne olursa olsun saç ekiminin ülkemizde tercih edilmesinin ilk nedeni iyi yapılması. Yurt dışına göre daha uygun fiyatlarla yapılıyor ve ülkemize gelen vatandaşlar burada aynı zamanda tatil de yapabiliyor. Biz diğer ülkelerdeki merkezlere göre daha titiz çalışmalar yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkez seçimine dikkat

Saç ektirmek isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Akıl, sözlerini şöyle tamamladı:

“Saç ektirmek isteyenler saç ektireceği yerlerin hastane veya cerrahi işlem yapabilen klinik olmasına, doktor denetiminde işlemin yapılıyor olmasına dikkat etmeliler. Rezidans ve apartman katlarında birçok merkez var ama bize gelen 2.seans hastaların çoğu önceki ekimle alakalı muhatap bulamamaları. Bu yüzden kurum önemli.”

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar planlamak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymaktan keyif alacaksınız. Çevrenizdekilerle birlikte uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişinizden getirdiğiniz olaylara daha uyumlu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İletişim yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge arayacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde önemli konular gündeminizi oluşturabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Maddi kaynaklarınızı dengelemek isteyebilir ve yeni düzenlemeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir, anlaşmalarda dikkatli davranın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olun.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Karşılıklı yapacağınız anlaşmalar özenli davranmakta fayda var. Çalışma hayatınızda yoğunluk söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Etrafınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gelişmeler sizi farklı yönlere itebilir. Bugün ortaklı para konuları sizi etkileyecek konular arasında. Yapacağınız anlaşmalarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha ciddi konularda sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Adil Yıldırım
    Adil YıldırımDünya Yalnızlar Günü kutlu olsun!
    Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
    Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde tartışma adabı
    Eda Özdemir
    Eda ÖzdemirSerkan Tatar: Sporda kadın-erkek ayrımı olmamalı!
    Dr. Cem Hamidi
    Dr. Cem HamidiEstetik ve eş durumu
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaErkeklerin kabusu: Jinekomasti
    Op. Dr. Güncel Öztürk
    Op. Dr. Güncel ÖztürkKombine estetikler
    Op. Dr. Oytun İdil
    Op. Dr. Oytun İdilDers aldığım anılarım - 1
    Op. Dr. Defne Erkara
    Op. Dr. Defne ErkaraKepçe kulak ameliyatı
    Melis Güvenç
    Melis Güvenç"Elmas ve pırlanta yerini organik pırlantaya bırakacak"
    Dr. Fzt. Mehmet Ünal
    Dr. Fzt. Mehmet ÜnalLaktoferrin (Antimikrobiyal etki)
    En Çok İzlenen Videolar
    15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
    Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
    Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor

    Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor

    Eksik ve çürük dişler sindirimi mahvediyor! Midede...

    Eksik ve çürük dişler sindirimi mahvediyor! Midede...

    Hasan Akıl: Koronavirüs saç ekimine talep oluşturdu

    Hasan Akıl: Koronavirüs saç ekimine talep oluşturdu

    Kovid-19'u atlatanlarda psikiyatrik bozukluk daha çok görülüyor

    Kovid-19'u atlatanlarda psikiyatrik bozukluk daha çok görülüyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet