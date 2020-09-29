Hayaller ve sezgiler

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün hayalci ve fantastik Balık burcunda ilerliyor. Yaratıcı yönlerimizi daha akıcı kullanabiliriz. Şifa bulmak, ruhsal yönümüze daha iyi gelecek şeyler için güzel nedenler var. Ancak böyle zamanlarda iletişimde ya da hesap kitap işlerinde bazı sıkıntılar, dikkatsizlikler de gündeme gelebilir. Fazla hassas ve dağılmaya da müsait durumdayız.

Nelerden kaçınmalı? Dağılmamaya dikkat edelim. Kimi zaman ilişkilerde karmaşa ya da kendimize yeteri kadar güvenemediğimiz durumlar sisli koşullar getirebilir. Bugün Satürn düzgün hareketine dönerken, gerçekçi olmak, aynı zamanda mesleki konuları gözden geçirmek özellikle yararlı olacak. Öğle saatlerinde daha sabırlı olalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Fırtına Koşullar çok dalgalı olabilir. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.