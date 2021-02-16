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16.02.2021 - 14:19 |

Hepatit A Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit A Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Hepatit A virüsü bakımından ortaya çıkan hepatit A, bir karaciğer rahatsızlığıdır. Rahatsızlık birkaç hafta boyunca süren hafif bir rahatsızlıktan, aylar boyu süren ciddi bir rahatsızlığa ve hatta ölüm ile sonuçlanan değişik şiddetlere sahip hastalıklara neden olabilmektedir. Peki, Hepatit A nedir? Hepatit A nasıl bulaşır? Hepatit A hastalığının belirtileri nelerdir? İşte tüm ayrıntılar.

Hepatit A Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit A Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
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Hepatit A virüsü tarafından meydana gelen karaciğer hastalığına Hepatit A adı verilmektedir. Rahatsızlık birkaç hafta sürer. Bununla beraber hastalığın ciddi bir hastalığa dönüşebileceği hatta ölüm ile sonuçlanacak değişik hastalıklara neden olabileceği belirtilebilir. Hepatit A virüsü ile enfekte olan birinin dışkısıyla teması, kontamine olan içecek, besinlerin oral yolla alınmasıyla bulaşır. Hepatit A virüsü, akut bir enfeksiyona neden olur ve kronikleşmez. Virüsten korunmanın en önemli yolu aşılanmaktır. 

Hepatit A Nedir? 

Hepatit A; Hepatit A adlı virüsün sebep olduğu çok bulaşıcı olan karaciğer enfeksiyonu olarak tanımlanabilir. Bu virüs; iltihaplanmaya sebep olan ve karaciğerin işlevini etkilen türlü hepatit virüsleri içerisinde bulunur. Bu virüse; kontamine yiyecek ya da içeceklerden, enfekte olan birisiyle ya da nesne ile yakın temas sayesinde yakalanma olasılığı oldukça yüksektir. Hafif bir Hepatit A geçirilmesi durumunda tedaviye gerek duyulmaz. Enfekte olan pek çok kişi kalıcı karaciğer hasarları yaşamadan tam anlamıyla iyileşir. Sık bir şekilde el yıkama gibi pek çok hijyenlerin uygulanması, Hepatit A'ya karşı korumanın en önemli yollarından birisidir. Bununla beraber virüsten korunmanın en önemli yolu aşılardır. 

Hepatit A Nasıl Bulaşır? 

Hijyen koşullarının çok kötü olduğu yerlerde Hepatit A virüsünün bulaş riski çok fazladır. Hepatit A, enfekte olan bireylerin dışkıları ile temas edilmesi sonucunda bulaşır. En fazla; çıplak ellerle yiyecek servisi yapan enfekte bireylerin ellerini düzgün yıkamaması nedeniyle bulaşacak Hepatit A; besin, su, eşya gibi pek çok şeyle de bulaşmaktadır. Gebelerin geçirmiş olduğu viral enfeksiyonlar içerisinde virüs veya virüse ait parçaların kana karışması yaşanmışsa, doğum esnasında anne kanıyla plesentanın ayrımı dahilinde virüs bebeğe de geçebilir. Bu vaziyet, anne dışkısının temasıyla da olabilir. Nadir olsa bile Hepatit A virüsü, kan yoluyla da geçebilir. 

Hepatit A Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Genel olarak grip benzerinde belirtiler görülür. Bununla beraber;

- Bulantı,

- Sarılık,

- Kusma,

- Eklem ve kas ağrıları,

- Ateş,

- İştahsızlık,

- Sağ karında hassaslık,

- Ciltte kızarıklık ve kaşıntılı döküntü olarak sıralanabilir. 

Hepatit A'nın Sebepleri Nelerdir? 

Hepatit A virüsüne; karaciğer hücrelerini enfekte edip, enflamasyona sebep olan virüs sebep olmaktadır. Hepatit A; virüsü taşıyan dışkıyla kirlenen su ve gıda malzemelerinin oral yolla alınmasıyla da bulaşmaktadır. Virüs; eller üzerinde saatler boyu canlı kalabildiğinden ötürü bulaşmada eller oldukça önemlidir.

Okullarda bulunan kapı ve sıra kolları, tuvaletlerde bulunan musluklar, virüsleri taşıyan dışkılarla kirlenebilmektedir. Buralardan ellerle bulaş ihtimali oldukça fazladır. Bu yüzden toplu yaşanan işyerleri, okul gibi yerlerde bilhassa hijyen şartları sağlanmadığı zaman Hepatit A virüsü bulaşması riski artmaktadır. Hepatit A virüsüne yakalanmamak için, ellerin devamlı şekilde yıkanması, hijyen kurallarının düzgün bir şekilde uygulanması oldukça önemlidir. Bu şekilde korunmak mümkün olabilir.

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