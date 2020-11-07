Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Her 5 çocuktan 1'inde disleksi görülüyor
07.11.2020 - 17:00 |

Her 5 çocuktan 1'inde disleksi görülüyor

Disleksi, çocuklarda görülen "özgül öğrenme bozukluğu" olarak tanımlanıyor. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yeşim Fazlıoğlu, her 5 çocuktan 1'inde disleksi görüldüğünü açıkladı

Her 5 çocuktan 1'inde disleksi görülüyor
ABONE OL

Disleksinin ilkokul çağında tespit edildiğini belirten Prof.Dr. Yeşim Fazlıoğlu, "Bu çocuklar okumayı sökmekte zorlanıyor. Türkçe, ses bakımından net seslerden oluşan bir dil. Bizim çocuklarımız okumayı kısa sürede çözümleyebiliyor. Disleksisi olan bir çocukta bu, uzun zaman alabiliyor ya da okumanın hızını etkileyebiliyor, yüksek sesle okumada sorunlar yaşanabiliyor" dedi.

Dünyada disleksi çocukların oranının azımsanmayacak kadar fazla olduğuna dikkati çeken Fazlıoğlu, şunları kaydetti:

"Anne ve babada varsa çocukta da çıkıyor"

"Her 5 çocuktan 1'inde disleksi görüyoruz. Dünyadaki orana baktığımızda çocukların yüzde 15'inde tanımlanmış. Özgül öğrenme bozuklukları içinde en yoğun görülen problem. Nörobiyolojik bir sorun, genetik geçişi olduğunu da araştırmalar ortaya koydu. Anne ve babada görülüyorsa çocukta da görülebiliyor."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yanlış biliniyor: Disleksili kişilerin yüzde 80’i normal veya üstün zekalı

Eğitim yönteminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde değiştiğini hatırlatan Fazlıoğlu, ailelerin ve öğretmenlerin ilkokul çağındaki çocukları bu dönemde daha sıkı takip etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"Disleksi bir hastalık değil, önüne geçilebilir"

Fazlıoğlu, bunun bir hastalık olmadığını dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dil gelişimi disleksinin risk faktörleri içerisinde ilk sıralarda yer alıyor. Çocukların okul öncesi eğitime devam etmeleri, dil ile ilgili gerilikler var ise bunların desteklenmesi gerekiyor. Eğer çocukta yön, görsel ve işitsel algı gibi farklılıklar tespit edilmişse bunlarla ilgili duyu bütünleme çalışmaları yapılabilir. Öğretmen ve ailelerin birebir çocuklarıyla çalışmaları da bu durumun önüne geçebilir."

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay Aslan burcuna ilerliyor. Bugün akıcı ve daha keyifli olabileceğiniz koşullar bulabilirsiniz. Çocuklarla bir arada olmak keyifli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evinizde zaman geçirmek ya da sevdiklerinizle bir arada olmak önemli. Yakınlarınızla daha çok şey paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ziyaretler ve sohbetler getirebilir. Aynı zamanda sözlerinizle de ilgi uyandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bazı kararsızlıklar olabilir. Paranızı daha dikkatli harcamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sizi duygusal açıdan daha hassas kılıyor. Ailevi konularla, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı gizli kalan konular sizi daha hassas ve endişeli kılabilir. Düşüncelerinizi olumlu yöne çevirmeye bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarla güzel zaman geçirmek ve sosyal konular içinde olmak güzel. Gelecek beklentilerinizi de gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın duygusal açıdan sizi sorumlu kılan koşullar var. Belki de eve yönelik işlerle ilgilenmek gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha yaratıcı ve olumlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Uzaklarla ilgili işler ve yolculuklar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün başkalarından beklentilerinizde daha samimi ve gerçekçi olmaya bakın. Ailevi konularla ilgili dalgalanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ya da partnerinizle daha uyumlu bir birliktelik yaratmaya bakın. Duygusal beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi oyalayan ya da fedakarlıkta bulunmanıza neden olan durumlar olabilir. Ayrıca size hizmet etmek isteyen kişilerle de uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirŞenay Devi: Türk Medeniyetlerinde Astroloji, Astronomi ve Müneccimbaşılık
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem Hamidi''Ne estetiği, daha 15 yaşındayım!''
Cevher Soydan
Cevher SoydanGEÇMİŞ OLSUN İZMİR
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstrolojik haritanızı yorumlarken…
Psikolojik Danışman Dilek Söylemez
Psikolojik Danışman Dilek SöylemezBambu musun? Meşe misin?
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkAft ve uçuklar
Alp Türkalp
Alp TürkalpOrgan bağışına korona engeli
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirGençlik aşısı hakkında her şeyi Dr. Cem Hamidi'ye sordum!
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluÇocuklarınıza depremi nasıl anlatırsınız?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİyilik peşinde
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Domatesin reçeli mi olur?' diyenler bile tadına bayılıyor!

'Domatesin reçeli mi olur?' diyenler bile tadına bayılıyor!

Her 5 çocuktan 1'inde disleksi görülüyor

Her 5 çocuktan 1'inde disleksi görülüyor

Günde 2 fincan ıhlamur çayı içerseniz bakın neler oluyor

Günde 2 fincan ıhlamur çayı içerseniz bakın neler oluyor

Covid-19 pandemisi çocuklarda diyabet görülme oranını artırabilir

Covid-19 pandemisi çocuklarda diyabet görülme oranını artırabilir

Sıradaki Haber