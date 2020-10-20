Heyet Raporu Nedir, Nasıl Alınır? Heyet Raporu Ne Kadar Süre Geçerli Olur?

Tam teşekküllü sağlık raporu olarak da bilinen heyete raporu bazı kurum ve kuruluşların özel olarak istedikleri raporlardır. Bu raporu alabilmek için bazı belgelere ihtiyaç duyulabilir.

Heyet Raporu Nedir?

Heyet raporu hastanelerde bulunan pek çok bölüme gidilip muayene olunarak alınan raporun adıdır. Diğer bir adı ile tam teşekküllü sağlık raporu olan heyet raporu bazı kurum ve kuruluşlar tarafından istenmektedir. İşe girmeden önce, yurt dışına çıkabilmek için, askeri bir alanda çalışılacak ise, tüm spor dallarında yer alan kişiler için, devlet desteği talebi durumunda ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmektedir.

Heyet raporu tam teşekküllü bir hastaneden alınmaktadır. 6 veya 7 farklı bölümden alınan raporların bir araya getirildikten sonra hastane kurulunun onaylanması ile hazırlanan bir rapor olmaktadır. Heyet raporu alacak kişilerin muayene olması gereken bölümler ise şunlardır:

- Dahiliye, iç hastalıkları

- Genel Cerrahi

- Kulak Burun Boğaz

- Göz Hastalıkları

- Ruh ve sinir hastalıkları

- Nöroloji

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Heyet raporu alabilmek için mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tam teşekküllü bir hastaneden randevu alınması gerekmektedir. Bu rapor hem devlet hastanelerinden hem de özel hastanelerden alınabilir. Hastaneye gidildikten sonra muayene olmadan önce matbu dilekçe doldurulmalıdır. Dilekçede raporu alacak kişinin adı ve soyadı, iletişim bilgileri, eğer var ise özel sağlık durumu ve detaylı bir şekilde raporun işlenme sebebi yer almaktadır.

Daha sonra heyet raporu alacak kişi muayeneden geçer. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından rapor çıkar ve hastane kurulu tarafından onaylanır. Daha sonra heyet raporu çıkar. Fakat heyet raporunun alınması için belirli bir miktar ücret ödenmesi gerekmektedir.

Heyet Raporu Ne Kadar Süre Geçerli Olur?

Heyet raporu ortalama 3 veya 4 gün içerisinde alınabilir. Tam teşekküllü bir sağlık raporu için belirlenmiş süre 7 iş günüdür. Genellikle raporun çıkması 7 iş gününü geçmemektedir. Heyet raporunun alınmasının ardından 90 gün geçerlilik süresi bulunmaktadır. Fakat hastanın durumuna göre bu süre değişebilir. Rapor geçici bir süreliğine verilmiş ise geçerlilik tarihi raporun üzerinde yer almaktadır.