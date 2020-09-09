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09.09.2020 - 17:04 |

Himalayan Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Himalaya Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Himalayan kedisi görünüşlerinin güzelliğinden dolayı hayvan severler tarafından evlerinde sıklıkla bakılan bir türdür. Himayalan kedisinin karakter özellikleri nelerdir, fiziksel özellikleri nelerdir, Himalayan kedisinin ırkı nedir konularını derledik. Himalayan cinsi ve beslenmesi hakkındaki konuları sizler için araştırdık. Himalayan kedisine ait birçok bilgiyi sizler için derledik.

Himalayan Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Himalaya Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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Himalayan kedisi somurtkan bir yüz ifadesine sahiptir. Sessizliği seven ve bakımı dikkat isteyen bir kedidir. Farklı karakteri ile sahipleriyle arkadaş olabilir. Evcimen yapısı sayesinde evlerde beslenmesi uygundur.

Himalayan Kedisi Özellikleri Nelerdir?

Himalayan kedisi, uzun boylu ve mavi gözlüdür. Persian ve Siyam kedilerinin birleşimi sonucunda meydana gelmiş yeni bir kedi ırkıdır. İlk olarak ABD'de görülmüş, sonrasında ilgi çektiği için çiftleştirilerek üretimi arttırılmıştır. Ömürleri 9 ile 15 yıl arasında değişmektedir.

Himalayan kedisi, sessiz ve sakin bir yapıdadır. Bakımı biraz zor ve dikkat ister. Bu sebeple kedisiyle çok ilgilenemeyecek olan kişilerin, bakımını üstlenmesi önerilmez. Çocuklarla çok iyi anlaşamadığı için çocukların bulunduğu evlerde bakılması da uygun değildir.

Yavru Himalayan Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Himalayan kedisi, bakımı zor olan bir türdür. Yavru bir Himalayan kedisine bakmak ise biraz daha zordur. Özellikle uzun ve hassas tüylere sahip olduğu için günlük olarak bakımının yapılması gerekir. aksi taktirde dolaşmalar ve düğümler oluşabilir.

Göz akıntıları sık sık görülür. Bu sebeple gözlerdeki akıntıların temizlenmesi gerekir. Himalayan kedisi, kedi kumunun temiz olması konusunda ısrarcıdır. Pis kumu kullanmaz. Tüyleri uzun olduğu için dışkıları üstlerine yapışabilir. Ayrıca bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için hastalanmaları kolay olur.

Banyo yapmalarında bir sakınca yoktur. Uygun ve sevdikleri sıcaklıklarda banyo edebilirler. Sıcak havalarda serinlemek amacıyla biraz daha soğuk olan sulara da girebilirler. Tüylerinin kurutulması gerekir. Ayrıca dönem dönem tüy dökme sorunu yaşanabilir. Ev içinde bakılması önerilir.

Himalayan Kedisi Karakter Özellikleri

Himalayan kedisi, biraz umursamaz bir yapıya sahiptir. Oldukça akıllı ve zekidir. Oyun oynamaktan hoşlanırlar. Ev içinde sevdikleri bir köşede saatlerce yatabilirler. Kucakta yatmayı ve sevilmeyi de severler.

Ev hanesinden birinin peşine kolayca takılıp giderler. Sahiplerine karşı duygusal bir bağ ile bağlıdırlar. İçten içe mırıldanmaktan zevk alırlar. Gürültüyü sevmezler bu sebeple yüksek müzikten, çocuklardan, sesli konuşmalardan rahatsız olurlar. Gürültüden kaçar ve saklanırlar. Sessiz ve hareketsiz çocuklardan rahatsızlık duymaz, onları severler.

Tüylü ve renkli oyuncaklar ile oynamayı çok severler. Parlak cisimleri sıklıkla takip ederler. Gün içinde çok fazla oyun oynamazlar. Çok aşırı oyun oynama isteği nadir olsa da görülür. Yeni alınan bir oyuncak ya da gördüğü fazla sevgiden dolayı şımarabilir. Genel olarak çok hareketli bir yapıya sahip değildir. Bu sebeple evdeki eşyalara çok zarar vermez.

Yeni insanlar tanımayı sever fakat başka hayvan türleri ile anlaşması zordur. Bu sebeple arkadaş seçimlerinde dikkatli olması önerilir. Yavruluk döneminden beri beraber olduğu hayvanlar ile iyi anlaşmaktadır.

Himalayan Kedisi Fiziksel Özellikleri

Orta ve büyük boy kedi türleri içinde bulunurlar. Kafa yapıları yuvarlaktır. Küçük kulaklara ve mavi gözlere sahip tatlı bir görünümleri vardır. Tüyleri genellikle çikolata, siyah, mavi, tarçın ve kahverengi tonlarındadır. Tüyleri yumuşak ve yoğundur.

Himalayan kedisi kısa bacaklara sahiptir. Diğer kedilere göre kuyruğu daha kısadır. Kuyruğunu dik tutabilme yeteneğine sahiptir. Hafif kambur omuzları vardır. Kuyrukları fırçayı andıracak şekilde uzundur. Kafa, pati ve kuyruk bölgeleri koyu renklerde olur.

Kalın ve güçlü kemikleri vardır. Tüyleri uzun olduğu için olduklarından daha kalıplı ve kilolu görünürler. Göz renklerini Siyam kedilerinden almışlardır.

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