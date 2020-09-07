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07.09.2020 - 17:41 |

Hindiba Otunun Faydaları Nelerdir? Hindiba Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Hindiba otu uzun yıllardır hastalıklara şifa olması için kullanılan bitkilerden biridir. Alternatif tıp alanında çokça kullanılmaktadır. Hindiba otunun faydaları nelerdir ve hangi amaçla kullanılır gibi bilgileri sizler için derledik.

Hindiba Otunun Faydaları Nelerdir? Hindiba Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
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Hindiba otunun güneğik, yabani hindiba, radika gibi farklı isimleri de bulunabilir. Bu bitki oldukça faydalı ve şifalı bitkiler arasında yer almaktadır.

Hindiba Otunun Faydaları Nelerdir?

Hindiba otunun sağlığa oldukça fazla faydaları bulunmaktadır. Bu bitki odunsu otsu bitki sınıfında yer almaktadır. Pek çok sağlık problemlerine iyi gelir. En iyi geldiği konular ise sindirime faydalıdır, midenin ekşimesini önler, artrit ağrılarının daha azalmasına yardımcı olmaktadır, Karaciğer ile safra kesesinin temizlenmesine yardımcı olmaktadır, bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonları önler, vücut bağışıklığının güçlenmesine yardımcı olur. Kalp hastalıklarının önüne geçer.

Hindiba Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Mide İçin Faydaları

Hindiba otu oldukça güçlü bir probiyotik görevi görmektedir. Bunun sebebi ise içerisinde inülin bulunur. Bu madde sindirim sistemi için oldukça faydalı bir maddedir. Reflü, mide ekşimesi ve hazımsızlık gibi mide ile alakalı her türlü soruna karşı oldukça faydalıdır. Bu sebeple de hindiba otu mide ve bağırsak sorunlarında çok sık kullanılmaktadır.

Kalp Sağlığı İçin Faydaları

İnülin isimli madde sadece sindirime iyi gelen bir madde değildir. Vücuttaki LDL isimli kötü kolesterolün de düşmesine yardımcı olmaktadır. LDL isimli kolesterol yüksek tansiyon ile aterosklerozun nedenleri arasında yer almaktadır. Bunun nedeni de LDL atardamar ile birlikte diğer damarlar içerisinde biriktirdiği zaman kan akışını engelleyerek tıkanıklıklara sebep olur. Bu da kalp krizi ya da ani felç durumlarının sebepleri arasında yer almaktadır.

Böbrek İçin Faydaları

Hindiba kökü kaynatılarak içildiği zaman iyi bir idrar sökücü olmaktadır. İdrara çıkma sıklığı vücut açısından oldukça önemlidir. Çünkü düzenli olarak idrara çıkıldığı zaman böbrek ve karaciğerde biriken toksinlerden vücut arındırılmış olmaktadır. Düzenli bir şekilde idrara çıkıldığı zaman vücuttaki ödemde atılmış olur. Bu da kilo kaybına neden olmaktadır. İdrarda %4 oranında vücutta depolanamayan yağ da bulunmaktadır.

Artrit Ağrılarına Faydaları

Hindiba otu çok uzun yıllardır artrit ağrıları için kullanılan şifalı bir ottur. Yapılan araştırmalara göre hindiba otu anti enflamatuar özellik göstermektedir. Bu nedenle de artrit durumlarında ağrının azalmasına yardımcı olmaktadır. Hindiba otunu kaynatarak içen kişilerde %70 oranında artrit ağrılarının azaldığı görülmüştür. Hindiba otu kas ve eklem ağrılarının azalmasına da iyi gelen otlardan biridir.

Kabızlık İçin Faydaları

Kabızlık durumları insanların hayat kalitesini düşüren sağlık sorunlarından biridir. Günümüzde pek çok insan bu sorun ile karşılaşmaktadır. Hindiba içerisinde bulunan inülin isimli madde kabızlık sorunlarına iyi gelmektedir. Çünkü inülin doğal bir lif konumundadır. Doğal lifler bağırsakları yumuşatarak kabızlık sorunlarının üstesinden gelmektedir. Düzenli olarak tüketildiği zaman insanlarda mide ve bağırsaklarla ilgili pek çok hastalığa iyi geldiği görülmüştür.

Kaygı ve Stres İçin Faydaları

Stres problemleri günümüzün sorunlarından bir tanesidir. Hindiba bitkisi kaynatılıp düzenli olarak tüketildiği zaman kaygı ve stres sorunlarına iyi geldiği de görülmüştür. Vücudu sakinleştirir ve stresin vücuda olan olumsuz etkilerine karşı da insanları korumuş olur. Hindibanın sakinleştirici etkisi olduğu için uyku problemleri çeken insanlar da rahat uykuya dalmak için kullanabilirler.

 

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