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10.11.2020 - 13:16 |

Hint Yağı Faydaları Nelerdir? Hint Yağı Bitkisi Tohumu Neye İyi Gelir?

Birçok derdin devası olarak gösterilen Hint yağının sahip oldukları özelliklerle yaygın bir kullanım ağı bulunuyor. Dünya çağında tanınan Hint yağı, bazı hastalıkların tedavisinde de tercih edilen bir yağ. Kozmetik ve sağlık sektöründe karşımıza sıklıkla çıkan Hint yağına dair Hint yağı faydaları nelerdir? Hint yağı bitkisi tohumu neye iyi gelir? Gibi merak edilen bilgileri sizler için derledik.

Hint Yağı Faydaları Nelerdir? Hint Yağı Bitkisi Tohumu Neye İyi Gelir?
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Hint yağı, uzun yıllardan beri kullanılan bir şifa kaynağıdır. Cilt bakımlarında adını duyduğumuz Hint yağı içeriğindeki antioksidanlar, antienflamatuvar ile antiseptik özellikler sayesinde insan sağlığı açısından oldukça mühim. Hint yağındaki antioksidanlar, vücutta serbest bir dolaşım durumunda olan radikallerin gelişimini etkin bir şekilde önlüyor. Yine vücutta bulunan iltihapların giderilmesinde de etkili bir yağ türü. Günümüzde Hint yağı üzerine yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar yeni bilinmeyen yararlarını ortaya çıkarıyor. 

Hint Yağı Faydaları Nelerdir?

Hint yağı pek çok faydası ile ön plana çıkıyor. İşte faydalarından bazıları: 

 - Hint yağı, kabızlığa birebir olarak ifade ediliyor. Günlük olarak 1 kaşık kullanımının kabızlığın giderilmesine yardımcı olduğu biliniyor. Geçmiş zamanlardan bu yana etkili bir kabızlık ilacı olarak gösteriliyor. 

 - Eklem ve kas ağrılarının kısa bir sürede giderilmesinde etkili olur. Uygulamada eklem ile kasa ağrılarının bulunduğu bölgeye biraz Hint yağı ile masaj yapmak yeterli oluyor. 

 - Cilt ve saç sağlığı açısından değerli etkileri bulunmaktadır. Bu sebeple güzellik sektöründe kullanımı tercih ediliyor. 

 - Hint yağı içeriğindeki pek çok yararlı bileşen ile vücudun direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. 

 - Hint yağı, gen ile ilgili rahatsızlıkların tedavisine yardımcı ve destek olur. Parkinson hastalığı ve beyin felci gibi ciddi rahatsızlıklarda Hint yağından yararlanılabilmektedir. 

Hint Yağı Bitkisi Tohumu Neye İyi Gelir?

Hint yağı bitkisinin tohumları zehirli olduğu için doğrudan kullanımı tehlikelidir. Bu sebeple Hint yağı bitkisini tohumlarının sıkılması ile elde edilen Hint yağı kullanımı tercih edilmektedir. Hint çiçeği tohumlarının sıkılması sonucu renksiz veya hafif sarı tonlarda, berrak ve koyu kıvamlı bir yağ olan Hint yağı ortaya çıkmaktadır. Tohumlar, Hint yağı olarak bilinen meşhur yağ dışında E vitamini, alkaloit ve ricinoleik asit içermektedir. Hint yağı bitkisi, ince bağırsaklara etki eder ve kabızlığı giderir. Saç ve kirpik dökülmesine engel olur. 

Hint Yağını Kimler Kullanmamalı? 

Hint yağını kullanmaması gerekenler: 

 - Hamileler

 - Böbrek hastalığı olanlar

 - Sürekli ilaç kullananlar 

Yukarıda sayılan kişilerin kullanması önerilmeyen Hint yağının, kabızlık için ağız yoluyla kullanımından önce de mutlaka uzman bir hekime danışılması gereklidir. Bununla birlikte uzmanlar tarafından belirtilen dozlarda kullanımına dikkat edilmesi de gereklidir. 

Hint Yağının Cilde Faydaları Nelerdir? 

Hint yağının cilde birçok faydası vardır. Bu faydaları şöyle sıralanabilir: 

- Cildin kırışmasını önler ve geciktirir.

- Sivilce izlerini giderir.

- Tırnakları güzelleştirir ve tırnaklarda oluşacak mantarlara engel olur. 

- Cilt çatlaklarını yok edici etkisi vardır. 

- Elleri yumuşatır. 

- Dudakları dolgun hale getirir ve yumuşaklık verir. 

- Selülitleri azaltır. 

 - Ayak topuklarını pürüzsüz hale getirir. 

 Hint Yağının Saçlara Faydaları 

Hint yağı, saç diplerine masaj şeklinde uygulandığı zaman kan dolaşımını hızlandırarak saçların daha hızlı bir şekilde uzamasını sağlar. Saçlara sürüldüğü zaman saçların hem parlak olmasını hem de sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlayıcı etki gösterir. Hint yağının faydalarından etkili bir şekilde yararlanmak için gece yatmadan saçlara Hint yağı sürülmesi ve bez yardımı ile sarılması önerilmektedir. Bunun temel sebebi geceleyin hücrelerin daha hızlı bir şekilde yenilenmesidir. 

Hint Yağı İçilir mi? 

Hint yağı birçok problem için etkili ve kalıcı çözümler sunmaktadır. Cilt problemlerinde sürülerek kullanılan bir yağ olmakla birlikte diğer çeşitli rahatsızlıklarda içilmesi gerekebilmektedir. Bu konuda belirtmek gerekir ki Hint yağı içmek zararlı olmayıp içilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 

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