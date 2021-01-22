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22.01.2021 - 15:32 |

Hipertansiyon nedir? Hipetansiyon nedenleri nelerdir, nasıl geçer?

Tansiyon nedir? Tansiyon problemleri nelerden kaynaklanmaktadır? Yüksek tansiyon ve düşük tansiyon durumunu belirleyen faktörler nelerdir? Hangi durumda yüksek tansiyon ile karşılaşılmaktadır? Hipertansiyon nedir​​​​​​? Hipertansiyon oluşmasını sağlayan sağlıksız koşullar nelerdir? Hipertansiyon nedenleri nelerdir? Hipertansiyon nasıl geçmektedir? Tansiyon bozuklukları için nelere dikkat edilmelidir? Sağlıklı yaşam koşulları oluşturmak tansiyon problemlerini yok eder mi? Hipertansiyon hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Hipertansiyon nedir? Hipetansiyon nedenleri nelerdir, nasıl geçer?
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Tansiyon kişinin atar damarı içerisindeki kan basıncını ifade eden bir değerdir. Sağlıklı bir kişinin tansiyonu iki kısımda belirlenmektedir. Bunlardan birincisi sistolik kan basıncı diğeri diyastolik kan basıncıdır.

Hipertansiyon Nedir?

Kan damarları içerisindeki kanın yüksek basınç uygulayarak damar duvarı içerisinde zarara yol açmasını sağlayan bir rahatsızlıktır. Damar içindeki yüzeylerin genişlemesine, yırtılmasına ve hatta tıkanmasına neden olabilmektedir. Bütün bunların etkisi ise kan akışının bozulmasına neden olarak sonucunda organ yetmezliği gibi sonuçlar ortaya koymaktadır. En ileri derecede ise felç ve kısmi felç riski bulunan bir rahatsızlıktır.

Hipertansiyon belirlenebilmesi için bir kişinin 3 ayrı ölçümü ele alınması gerekmektedir. Yapılan ölçülerde diostolik kan basıncı 90mmHg sistolik kan basıncı ise 140mmHg den yüksek olması hipertansiyon tanısının konulmasını belirlemektedir.

Hipertansiyon Nedenleri Nelerdir?

Hastalık oluşumunda en önemli nedenlerden bir tanesi ilerleyen yaş faktörüdür. Aile geçmişinde var olan hastalık da sonraki nesillerde görülme ihtimalini arttırmaktadır. Fiziksel hareket azlığı ve kilo fazlalığı da hipertansiyona neden olmaktadır.

Stresli ortamlarda bulunmak stresli bir yaşam içerisinde olmak, kişinin tütün kullanması, obezite, diyabet hastalığı bulunması, tuz tüketiminin fazlalığı, kolestrol hastalığı, magnezyum eksikliği, kalsiyum eksikliği, doğum kontrol hapları ve uzun süre ağrı kesici ilaçlar kullanımı da tansiyonun dengesini bozabilmektedir. Diğer bir neden ise uyku bozukluklarına neden olan uyku apnesi de tansiyonun dengesini bozabilmektedir.

En belirgin nedenleri hem kalıtsal hem de beslenme bozukluklarının bu hastalığı öne çıkarmasıdır. Ortaya çıkmasına neden olan ise aniden ortaya çıkan kriz durumlarına karşı kişinin verdiği içsel tepki olarak çarpıntı ve baş ağrısı olmaktadır.

Nasıl Geçer? Tamamen İyileşme Mümkün müdür?

Hipertansiyon hastalığı tedavisinde en önemli iyileşme sağlanabilmesi için kişinin yaşamını değiştirmesi gerekmektedir. Beslenmeden başlayarak dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat etmek, fiziksel hareketi arttırmak, sağlıklı ortamlarda bulunmak, stresten uzak kalmak, kilo vermek, tuz kullanımını en aza indirmek, tütün dumanından uzak kalmak, kafeinli içecekleri kullanmamak hastalığın ilerlemesine engel olmaktadır.

Magnezyum içeren gıdalarla beslenmek, doğal ortamlarda temiz havada nefes almak suretiyle yaşam alanlarında yapılan değişiklikler hastalıkla başa çıkabilmeyi kolaylaştırmaktadır. Doktorların verdiği ilaçları kullanmak verdiği diyetlere uymak da hastalığın iyileşmesini sağlamaktadır.

Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

En önemli belirtileri baş ağrısına yol açmasıdır. Görme bozuklukları, yüzde kızarıklık, nefes darlığı, çarpıntı hissetmek, halsizlik ve yorgunluk hissi, burun kanamaları, göğüste ağrı ve idrarda kan görülmesi en sık görülen belirtilerindendir.

Hastalık gelişim evresinde ilk zamanlarda belirti göstermemektedir. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkarak tedavi ihtimalini düşürebilmektedir. Hastalığın kalıtsal olduğu birçok ailede görülme nedeni beslenme şekillerinin aynı olmasından kaynaklanmaktadır. Kötü kolesterolü ortaya çıkaran besinler tüketmek ve yaşam aktivite sınırlı olması erken yaşta da ortaya çıkabileceğinin göstergesi olmaktadır.
Yüzde ve vücudun birçok yerinde kızarıklık oluşması tansiyonun dengesinin kaybedildiğinin belirtilerindendir.

Kalp çarpıntısı hissetmek en küçük heyecanlı bir durumda dahi kalp çarpıntısı olması tansiyon bozukluğunun göstergesidir. İlerleyen belirtileri ise yoğun bir baş ağrısı çekmek ve gözlerde görme bozukluklarının gittikçe artmasıdır. Hastalar bu evrede beslenmelerini ilk etapta değiştirerek düzenli doktor kontrollerine uyumalı ve ilaçlarını kullanmalıdır.

 

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