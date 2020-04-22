AZ KALORİLİ ÇAKMA TARİFLER

Çok uzun zamandır mutfakta bu kadar zaman geçirmemiştim. Oysa ki çok severim yemek yapmayı. Hayatın koşuşturmasından, trafikte kaybettiğim zamanlardan, aslında yapmasam da olurmuş dediğim bir çok şeyden dolayı ertelemişim bu keyfimi.

Eğer siz de pandemi nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde sağlıklı beslenmek, kalorili besinlerden uzak durmak istiyorsanız, yumurta alerjisi olan oğlum için denediğim bu tarifler işinize yarayabilir. Onun sayesinde keşfediyorum ve uyguluyorum. Oğlum normalde yiyemediği şeyleri yemiş oluyor, ben de sayesinde az kalorili ve sağlıklı beslenmiş oluyorum.

MAYONEZ

İtiraf ediyorum ki eskiden ekmeğin üzerine mayonez sürüp yemişliğim vardır, o kadar severim. Tadını bil bilmeyen oğlum da diğer çocuklar gibi ketçap&mayonez ritüeli yapmak istiyordu. Denedim, oldu, buyurun :)

- 1 çay bardağı süt

- 2 çay bardağı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 1 çay kaşığı tuz

- 2 çay kaşığı şeker

- 1 diş sarmısak

Malzemeler aynı sıcaklıkta olsun ki, tuz ve limon sütü kesmesin. Tek yapacağınız mikserde mayonez kıvamı alıncaya kadar karıştırmak.

ÇAKMA TİRAMİSU

Bu da oğlumun çok gıpta ettiği bir şeydi. İçeriğindeki malzemelerin alakasızlığına bakmayın, lezzet bayağı yaklaştı.

- 2 su bardağı süt

- 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi (hafifçe mikserden geçirilmiş)

- 2-3 yemek kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı chia tohumu

- 1 fincan filtre kahve (filtre kahve makinesi yoksa granül kahve kullanabilirsiniz.)

Süt, mikserden geçirilmiş yulaf ve balı birlikte tekrar mikserden geçirin. Kendiniz için pişirdiğiniz kahveden 1 kahve fincanı kadar ayırıp karışıma ekleyin. Chia tohumunu kattıktan sonra hafifçe kaşıkla karıştırın ve küçük cam kaselere bölün. Üzerlerine çay süzgecinden silkeleyerek kakao serpin ve buzdolabında 2-3 saat bekletin. Hepsi bu kadar.

Afiyet olsun AŞK'la..

G.