'DÜNYA' DİZİSİNİN SEZON FİNALİ

Dört milyar yıldır devam eden ve bilmem kaçıcı sezonunu oynayan 'Dünya' dizisinin sezon finalinde çok büyük mantık hataları yok mu sizce de, öyle ki amma da saçmalamışlar dedirten...

Alkol içeriyor diye bazı kozmetik malzemelerine bile dokunmayan müslümanlar evlerine min. 80 derece alkol içeren kolonyalar stokluyor.

İmamlar camilere gelmeyin diye bağırıyor.

Gayrimüslimler günde en az beş kez abdest alır gibi yıkanıyor.

Çocuklar okula gitmiyor.

Yaşlılar öğrenci yurtlarında kalıyor.

NASA 2020'nin Nisan ayında 4,1 km. çapında bir meteorun dünyaya çarpma ihtimalinden söz ediyor.

Sürekli depremler oluyor. Deprem olduğunda ilk reaksiyonu kaçmak olan insanoğlu, dışarıda Covid-19 virüsü kapıp corona oluruz diyerek kaçmıyor.

İnsanlar 'Yüzüme süreceğim bu serum organik mi acaba?' dan, 'Ellerimi çamaşır suyuyla yıkayabilir miyim?' e hızlı bir geçiş yaptı.

Gökten patlıcan yağdığını gösteren videolara inanır hala gelmişler. Öyle ki pencereden bakıp sokaklarda dolaşan yeşil yeşil uzaylılar görseler şaşırmayacak durumdalar.

Uğruna delicesine çalışılan paraya dokunmuyor kimse, tiksinerek uzak duruyor.

Trajik mi? Evet

Gerlimli mi? Evet

Korkunç mu? Evet

Futüristik mi? Evet

Milyarlarca figüran oynuyor mu? Evet

Bir sonraki sezonu sabırsızlıkla bekliyor muyuz? EVET

O zaman önümüzdeki sezon için senaryo önerilerinizi paylaşın lütfen benimle.

Aşk'la...