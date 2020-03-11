Howie Mandel'den 'Coronavirus' modası

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Bugün Bugün ikili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Gün içinde yeni deneyimler yaşamak isteyebilirsiniz. Atacağınız kararsız adımlar sizi zor duruma düşürebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak sizi keyifli kılacaktır. Akşam için sevdiklerinizle keyifli programlar yapabilirsiniz. Gün içinde harcamalarınıza özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde çalışma ortamınıza daha fazla yaratıcılık katmak isteyebilirsiniz. Aniden gelen fikirlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz önem kazanabilir. İlerleyen zamanlarda daha akıcı koşullar var. Arkadaşlarınızla sohbet etmek için bir araya gelebilirsiniz. Aşk hayatınız hareketlenebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün bireysel olarak yaratıcılığınızı kullanmak sizi keyiflendirecektir. Aklınıza birden fazla fikir gelebilir. Hepsini bir güne sığdırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz konularda harcamalar yapabilirsiniz. Aşk hayatınız için farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlar için keyifli organizasyonlar yapabilir, arkadaşlarınızı dâhil edebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Toprak veya emlak ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişten getirilen konular sizin keyfinizi kaçırabilir. Enerjinizi çabuk toparlayacaksınız. Yaratıcı olduğunuz konulara önem verebilirsiniz. Alışveriş için uyun bir gün olabilir. Sohbet edeceğiniz kişilerle görüşebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Birden gelen fikirleri etrafınızdaki insanlarla paylaşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda kararsız kalabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için zaman ayırabilirsiniz. İmajınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Kendinizi fazla yormayın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda yenilik içinde olabilirsiniz. Yeteneklerinizi yeni şeyler yaratmak için kullanabilirsiniz. Bireyselliğiniz ön plana çıkabilir. Gün içinde kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yanında keyifli hissettiğiniz kişilerle program yapabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için zaman ayırın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde kendinizle ilgilenmek için daha çok fırsatınız olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başlangıçlar yapabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün fakat ileriyi düşünmenizde fayda var. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu. Arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz ortamlarda görüşebilirsiniz. Küçük sürprizler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde sizi hapseden kontrol dışı olaylar tarafından çevrelendiğinizi hissedebilirsiniz. Akışı değiştirmek için çaba içinde olabilirsiniz. Aniden gelen fikirleri değerlendirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işleriniz daha akıcı hale gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda çaba göstereceksiniz. Keyif aldığınız konulara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Geleceğinizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Yeni fikirlere açıksınız. İlgi alanınız olan konularda daha fazla kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba göstereceksiniz. Sevdiğiniz kişilerle planlar yapabilirsiniz. Alışveriş yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızda yeni fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmanız gerekebilir. İşleriniz istediği gibi gitmediğinden sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Kararsız kalmamaya özen göstermelisiniz. Üstleriniz ile iletişiminize dikkat edin. Hedeflerinize ulaşabilmeniz için kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeyin. Akışta kalın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde yeni ufuklara açılmak ve başlangıçlar yapmak için hevesli olabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Aniden gelen fikirlerinizi uygulamak isteyebilirsiniz. Yeni yolculuklar ve planlar keyfinizi yerine getirebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sevdiklerinizle organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku