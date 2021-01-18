2021 DEKORASYON TRENDLERİ

İlkbaharın başlarında koronavirüs salgınının hızlı artışı ile birlikte, birçok insan evden çalışmaya, evlerinde daha çok zaman geçirmeye, evlerinde egzersiz yapmaya ve evlerinde sosyalleşmeye başladılar. Bu yüzden bir çoğumuz evimiz ile ilişkimizi nasıl değiştirmek ve geliştirmek istediğimizi düşünmeye, incelemeye ve değerlendirmeye başladık.

Bu yıl herkesin evleri ile yeniden bağlantı kurmasına gerçekten çok yardımcı oldu. Peki önümüzdeki yıl ev tasarımında bizi neler bekliyor? Hangi dekorasyon stilleri bu yıl sıkça karşımıza çıkacak? Hangi malzemeler ve renkler tasarımda ön planda olacak? Yılın sonuna yaklaşırken hepimizin merak ettiği konular. 2021 yılında dekorasyonda bizi neler bekliyor hep birlikte bakalım.

Doğal öğeler ön planda…

Geçtiğimiz yıl insanın doğayla olan bağının asla kopmaması gerektiğini, fiziksel ve ruhsal sağlığımız için doğanın iyileştirici gücünün çok önemli olduğunu deneyimlediğimiz bir yıl oldu. Bu yüzden doğayı evlerimize getirmeye dayalı tasarım trendi 2021 yılında karşımıza çok çıkacak.

Masif malzemeden üretilen mobilyalar, ahşap zeminler, doğal taş dokular, hasırlar, jütler, deriler ve iç mekan bitkileri 2021 dekorasyon stilleri arasında ön planda oluyor. Yaşam alanlarında bu malzemelere sıkça yer vermek insan-doğa bağını güçlendirmeği sağlayacaktır.

Geçtiğimiz yıl, rattan ve bambu mobilyaya ilginin yeniden artığını gördük ve bu trend 2021'de de hiçbir yere gitmiyor ve evlerde yerlerini almaya devam ediyor.

Evlerimizde iç bahçeler yaratmak son yıllarda oldukça önem kazandı. Bu yılda popülerliğini kaybetmeden hatta arttırarak dekorasyonda sıkça karşımıza çıkacak. Yeterli alanınız varsa evinizin bir köşesinde birçok bitkiye yer vermek veya dikey bahçeler oluşturmak doğa ile günlük temas kurmanızı sağlayacaktır.

Klasik mavi

Huzuru, barışı ve güveni çağrıştıran mavinin her tonu 2021 dekorasyon trendleri arasında oldukça öne çıkacak. Koyu maviler; şık ve çağdaş mekanlar yaratmak için siyahın yerini alacak.

Doğadan İlham Alan Desenler

2021 yılında birçok dekoratif öğede doğal desenleri göreceğiz. Tropikal motifler, yoğun çiçek baskıları ve hayvan figürleri evlerimizde yerlerini alacaklar. Kesinlikle duvar kağıtlarından perdelere kadar her yerde göreceğimiz bu desenler bu yılın vazgeçilmezleri.

Açık tonlu ahşabın yükselişi…

İskandinav stilinin olmazsa olmazı olan açık tonlu ahşaplar bu yıl koyu tonlu ahşapların yerini almaya devam edecek. Minimalizmin vazgeçilmezi olan açık tonlu ahşaplar hem mekanların daha aydınlık hem de daha geniş görünmesini sağlıyor. Bu yıl açık meşeleri sadece zemin döşemelerinde değil duvar ve tavanlarda da sıklıkla göreceğiz.

Sürdürülebilir tasarımın önemi artacak

İnsanlar, çevreye duyarlı iç tasarımın öneminin giderek daha fazla farkına varmaya başladı. Sonuç olarak, birçok insan sürdürülebilirlik ilkelerini yaşam alanlarına dahil etmek istiyor. Tasarımda doğru malzemeleri ve ürünleri kullanarak çevreye duyarlı bir iç tasarımı tercih etmek, dünyamız üzerinde daha az olumsuz etkiye sahip olan ve aynı zamanda insanlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip çevre dostu alanlar yaratmamızı sağlıyor. Sizler de evlerinizde çevre dostu malzemelere, daha uzun ömürlü mobilyalara, su verimliliğe katkı sağlayacak ürünlere hatta antikalara yer açarak sürdürülebilir ev tasarımı yapabilirsiniz.

Modern rustik

Eski olanla yeninin karışımı evler bu yılın trendleri arasında. Bu tarz, modern ev konforunu seven, ancak yaşam alanlarına da bazı karakter detayları da dahil etmek isteyen herkese hitap edecek. Antika parçalar dekorasyonumuza katılacak; eski ve yeninin birleşimi bir yıl olacak.

İskandinav ve Japon dekorasyon stillerinin birleşimi: Japandi

Evet Japandi kelimesi bu yıl dekorasyonda karşımıza sıklıkla çıkacak. 2021 dekorasyon trendleri arasına oldukça iddialı bir giriş yapan Japandi; beyaz rengin ön planda olduğu, ahşap ve doğal malzemelerin kullanıldığı, minimalist bir düzen oluşturulan bir dekorasyon tarzı. Siz de bu yıl evlerinizde beyaz rengin hakim olduğu duvarlar ve açık renkli mobilyalar tercih edebilirsiniz. Hasır ve rattan mobilyalar da bu tarzın vazgeçilmezi olduğu için evlerdeki yükselişi bu yıl da devam edecek.

İşte 2021 dekorasyon trendlerinden bazıları. Zorlu geçen bir yılın ardından daha doğa ile iç içe, daha sürdürülebilir mekanlar yaratmak hepimize iyi gelecektir.

Sevgilerimle

İç Mimar Nilay EKER