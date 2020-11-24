Evlerin kalbi mutfaklar için dekorasyon ipuçları

Mutfaklar; yemek pişirme, yemek yeme, depolama ve sosyal etkileşim gibi birçok faaliyetin yapıldığı evlerimizdeki en önemli alanlardır. Birçoğumuz yoğun şehir koşuşturmasından arda kalan evdeki zamanımızın çoğunu mutfaklarda geçiririz. Mutfak tasarımında işlev ve estetiğe eşik vurgu yapmak önemlidir. Genel olarak mutfaklar işlev için tasarlanmıştır. Burada önemli olan işlevden arda kalan boşlukları estetik ile doldurmaktır.

‘’Mutfak beş duyunun da bulunduğu yerdir.’’ Susan SERRA

Son birkaç yıldır tasarımda doğaya dönüş yaşanmaktadır. Tabi bu durum mutfak tasarımını da etkisi altına almıştır. Doğayı hatırlatan renkleri ve dokuları birleştirerek daha sıcak ve daha rahatlatıcı mutfaklar yaratabiliriz. Amacımız mutfaklarda daha kaliteli zaman geçirmek. İşte bu yazıda mutfağını yenilemek isteyenler için son yılların mutfak trendlerine uygun ipuçlarına yer vereceğiz.

Renkler…

Mutfak tasarımında renk seçimi en önemli unsurlardan biridir. Mutfağınızın boyutu ve ışık alma durumu bu renk seçimini etkileyen faktörlerdir. Küçük bir mutfağınız varsa koyu renklerden kesinlikle kaçınmalısınız.

Beyaz renk mutfak dekorasyonunun ana renklerinden biridir. Küçük ve az ışık alan mutfaklar için en iyi tercih olacaktır. Çok güçlü bir görsel efekti olan beyaz renk ile mutfağınızı daha geniş gösterebilirsiniz. Ayrıca ışığı yansıtma etkisinden dolayı daha aydınlık bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Ayrıca beyaz ağırlıklı bir mutfağınız bir tuval gibi tüm tasarım öğelerinizin öne çıkmasını sağlayacaktır. Beyaz tüm renk ve dokularla kolay kombine olduğu gibi mutfağınızda yansıtmak istediğiniz tüm stiller için de uygundur. İster İskandinav stili bir mutfak yaratın ister modern bir mutfak beyaz tasarımın güçlü bir parçası olacaktır. Fakat dekorasyonda fazla beyaz kullanımı mekanda soğukluk hissiyatı yaratır. Beyazın bu etkisini kırmak için tasarımınızda ahşabın sıcaklığından yararlanabilirsiniz.

Mutfak tasarımında karşımıza çıkan bir başka renk ise siyah. Siyah kaplamalı dolaplar, siyah renk beyaz eşyalar mutfaklarda güçlü ve şık bir etki yaratır. Fakat mutfağınızda siyah rengi kullanmak istiyorsanız geniş bir mutfağınızın olmasına ve yeterince ışık alıp almadığına dikkat edin. Mutfağınızın durumuna göre siyah rengi belli bir kısımla sınırlandırabilirsiniz ve ahşap ile dengeleyebilirsiniz.

Kahveler, griler ve bejler de bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da mutfak tasarımında oldukça fazla karşımıza çıkacak.

Bitkilere yer açın

Bitkiler tasarımın uygun fiyatlı ögeleridir. Tüm yaşam alanlarında rahatlıkla kullanılabilir. Mutfak dekorasyonuna ekleyeceğiniz bitkiler mutfağınıza tazelik katacaktır. Minik saksılarda yetiştireceğiniz maydanoz, kekik, nane, gibi birçok bitki sayesinde yemeklerinize taze tatlar katabilirsiniz. Minyatür narenciye ağaçları da dekorasyonunuza güzel vurgular yapacaklardır.

Buharlaşmaya dayanıklı tropik bitkilere de mutfağınızda yer açabilirsiniz. Mutfağınızda bitkileri konumlandırırken yeterli güneş ışığı alıp almadığına dikkat edip tasarımınızı o şekilde yapmalısınız.

Mutfağın merkezi ada tezgahlar

Ada tezgahlar bulundukları tüm mutfaklarda odak noktası olmaktadır. Ayrıca yemek hazırlama ve tüketimin aynı anda yapılabilmesine olanak sağladığı için aile aktivitelerinin birleştiği önemli bir noktadır. Ada tezgahlar bizlere depolama çözümü de sağlamaktadır.

Ocak konumlandırılmamış bir ada tezgahınız varsa üzerine asacağınız büyük ve benzersiz aydınlatmalar gözlerin bu noktada olmasını sağlayacaktır.

Depolama alanları

Son dönemlerde herkes mutfak dolapları için daha doğal ve çevre dostu malzemelere yöneldi. Parlak kaplamalar yerlerini mat kaplamalara bıraktı. Mutfak tasarımında depolama alanlarının dışı kadar içleri de önemlidir. Fonksiyonel bir mutfağın temellerinden biride mutfak depolama elemanlarıdır. Dolap içlerinde karışıklığı engelleyecek, aradığınız her şeyi kolayca bulmanıza olanak sağlayacak dolap içi düzenleme elemanlarından yararlanabilirsiniz. Kullanımı zor köşe gibi depolama alanlarını raylı dolap içi sistemleri ile fonksiyonel alanlara çevirin.

Dolap içi ve tezgah arası aydınlatma elemanları da mutfaklarda sıklıkla atlanan detaylardır. Bu aydınlatmalar mutfağınızın işlevselliğini artırdığı gibi cam kapaklı mutfak dolapları içindeki eşyalara da sergi havası katar.

Uzun zamandır gönlümüzü çalan gizli kulplar bu yılda karşımıza sık sık çıkıyor. Ama artık tamamen o parlak metallerden sıyrılmış ve gizli olarak. Otantik mutfak tasarımlarında kulplar yerlerini koruyor fakat daha basit ve daha zarif olarak.

Seramikler ile duvarları süsleyin

Çiniler son yıllarda tasarımın ayrılmaz parçaları oldular. Tezgah arasında kullanacağınız çini motifli seramikler veya el yapımı seramikler mutfak tasarımlarınızın özel bir karakteri olacaktır. Daha modern bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız tezgah kaplamanızı , tezgah arasındaki duvarda da devam ettirerek şık bir detay ve görsel süreklilik yakalayabilirsiniz.

Terrazzo her yerde

Son yılların belki de en dikkat çekici malzemesi haline gelen terrazzo mutfaklarda da yerini çoktan aldı. Renkli nüansları ile ister zeminde ister tezgahlarda kullanarak göz kamaştırıcı bir mutfak yaratabilirsiniz.

Antikalar , aile yadigarları dolap içlerinden çıkıyor

Açık raflar hem sık kullandığımız mutfak gereçlerine kolay ulaşmamızı sağlar hem de dekoratif mutfak objelerini sergilememiz için bize olanak sağlar.

Askılara asacağınız ahşap mutfak gereçleri, file alışveriş torbaları da mutfak dekorasyonunuzun sıcak detayları olacaklardır.

Beyaz eşyalar

Beyaz eşyalarda renklerde doğadan ilham aldı. Birçok marka daha sıcak ve doğal renklerde tasarımlar yaptı. Krem , vizon; koyu gri gibi birçok doğal renkte ürün çıkardılar. Ayrıca mutfak stilinize uygun da birçok model bulunmaktadır.

Sevgilerimle

İç Mimar Nilay EKER