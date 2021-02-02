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02.02.2021 - 16:07 |

İdrar Kültürü Nedir, Nasıl Yapılır? İdrar Kültürü Üreme Olmadı Ne Demek?

Yapısı ve işleyişiyle kusursuz bir şekilde çalışan vücudumuz, hayatımız boyunca sağlığımızı korumak adına bazı ipuçları vermektedir. Bu ipuçlarının bazıları ise idrarda saklıdır. Kimi nedenlerden dolayı idrarda birtakım farklılıklar görülebilmektedir. Bu farklılıkları keşfettiğinizde mutlaka doktora gitmeli ve test yaptırmalısınız. Peki, idrar kültürü nedir? İşte, tüm detaylar.

İdrar Kültürü Nedir, Nasıl Yapılır? İdrar Kültürü Üreme Olmadı Ne Demek?
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İdrar içerisinde enfeksiyona sebebiyet verecek bakteri ya da mikropların tespit edilmesi amacıyla yapılan teste idrar kültürü testi denmektedir.

İdrar Kültürü Testi

İdrar kültürü testi, idrar yolu kaynaklı enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaları ya da bakterileri tanımlayabilir. Genelde erkeklerden çok kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır. Bunun nedeni, bir kadın üretrasının daha kısa olması ve anüse çok daha yakın bir konumda yer almasıdır. Bu nedenle bağırsaklarda yer alan bakterilerin idrar yoluna girme olasılığı çok daha yüksektir. Bu nedenle kadınların çok daha dikkatli olması gerekmektedir.

İdrar Yolu Enfeksiyon Belirtileri

Eğer idrar yollarınızda herhangi bir enfeksiyon varsa bazı belirtiler görülmesi muhtemeldir. Bu belirtiler

  • Tipik bel, vajina ve karın bölgesinde ağrı,
  • İdrar yaparken meydana gelen ağrı,
  • Yüksek ateş,
  • Yorgunluk ve halsizlik,
  • Sık sık idrara çıkma dürtüsü,
  • İdrar akışında zorlanma şeklinde tanımlanır.

 İdrar yolu enfeksiyonunuz varsa, idrarınız bulanık görünebilir. Hatta bazı durumlarda pembemsi kan ya da mercan rengi akıntı olabilir. Sürekli idrara çıkma dürtüsü hissetmenize rağmen, tuvalete gittiğinizde oldukça az miktarda idrarla karşılaşabilirsiniz. Enfeksiyonun daha ciddi hale geldiği durumlarda ise titreme, terleme ve kurma gibi belirtiler de görülmektedir.

 İdrar Kültürü Testi Nasıl Yapılır?

 İdrar kültürü testi için idrarı temiz yakalamak oldukça önemlidir. Bunun için sağlık görevlilerinden yardım alabilirsiniz. İşleme başlamadan önce ellerinizi yıkamalı ve ardından cinsel organınızı bir temizleyici ile yıkamanız önerilir. Steril edilmiş bir kaba idrarınızı yaptıktan sonra kapağını kapatıp analiz için laboratuvara gönderen sağlık uzmanınıza vermelisiniz.

 Hamilelikte İdrar Kültürleri Neden Önemlidir?

 Hamileyseniz, doğum uzmanınız ihtiyati tedbir olarak doğum öncesi bakımınız sırasında birkaç noktada idrar kültürü yaptırmanızı isteyebilir. Hamilelik sırasında bir enfeksiyon kapma olasılığınız çok daha yüksektir. Bu durum hem size hem de bebeğinize zarar verebilir. Hatta erken doğum ya da olumsuz bir doğum yapma olasılığını da arttırır. Bu nedenle doktorunuz test yapmayı unutsa dahi ayda bir kez idrar kültürü testi yaptırmalısınız.

 İdrar Kültürü Testi Yaptırmadan Önce;

 Test yaptırmadan önce, herhangi bir ilaç veya reçetesiz satılan vitamin, takviye alıyorsanız bunu doktorunuza mutlaka belirtin. Bu tip ilaçlar ve takviyeler laboratuvarın sonuçlarına müdahale edebilir. Ayrıca numune alınana kadar tuvalete gitmekten kaçının. Testin riskleri ya da sonuçlarla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuzla konuşmalısınız.

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