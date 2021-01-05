İdrar yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu tedavi yöntemleri

Kişilerde görülen idrar yanması problemleri genellikle enfeksiyon belirtileri arasında yer almaktadır. İdrar yolu enfeksiyonlarını oluşum nedenleri birden fazladır. Bu nedenle tedavi yöntemleri de geniş bir yelpaze içerisinde hastalara sunulmaktadır.



İdrar yanmasına ne iyi gelir?



İdrar yanmasına ve kasık ağrılarına en iyi gelen şey sudur. Düzenli tüketilen ve bol miktarda içilmesi önerilen su, idrar yollarında oluşan mikrop ve enfeksiyonun ortadan kalkmasına yardımcı olur. Aynı zamanda ayakların ve bacakların sıcak tutulması da idrar yanmasını geçiren tedavi yöntemlerinden biridir. İdrar kanalından geçen bakteriler, kişilerde ateş, terleme, sancı, ağrı, idrar yaparken kanama gibi durumları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kişiler düzenli olarak su tüketmeli ve ayaklarını sıcak tutmalıdır.



İdrar yanması nasıl geçer?



İdrar yaparken yaşanılan yanma sebeplerinden biri enfeksiyondur. İdrar yolu enfeksiyonu kapan kişiler idrar sırasında yanma hissi ile karşılaşmaktadır. Aynı zamanda sık sık idrar yapma isteği, halsizlik, idrarın koyu renkte olması da bu durumun belirtileri arasında yer alır. İdrar yanmasının geçmesini isteyen kişiler vücutlarını sıcak tutmalıdır. Aynı zamanda bol su tüketimi de bu durumda oldukça önemlidir. Baharatlı ve hazır gıdalarda uzak durulması gerekmektedir. Özellikle asitli içeceklerin tüketilmemesi idrar yanmasını geçirmektedir.







İdrar yolu enfeksiyonu tedavi yöntemleri nelerdir?



İdrar enfeksiyonu için tedavi yöntemleri arasında idrar söktürücü özelliği bulunan limon ve maydanoz suları gelmektedir. Bu dönemde her gün 1 litre maydanoz ve limon suyu tüketilmelidir. Aynı zamanda kafein ve asitli içeceklerden de uzak durulmalıdır. Soğan kaynatarak içmek idrar enfeksiyonun giderilmesi için en etkili yöntemlerden biridir.



Kızılcık suyunun idrar yanmasına faydaları nelerdir?



İdrar yanması ve enfeksiyonu için en etkili tedavi yöntemlerinden biri kızılcık suyu tüketimidir. Kızılcık suyu, idrar söktürücü etkisi ile bilinmektedir. Bu da sık sık tuvalete içme isteği getirerek vücutta oluşan enfeksiyonun atılmasını sağlar. İdrar yolunda oluşan bakteri ve mikropların vücuttan atılması için en etkili yöntemlerden biri olarak bilinen kızılcık, kaynatılarak ve soğuk şekilde gün içerisinde sık sık tüketilmesi önerilen besinlerden biri olarak bilinmektedir.