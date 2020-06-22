İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? - Evde bitkisel çözüm ile idrar yolu iltihabına iyi gelen şeyler

İdrar yolunda hücrelerin iltihaplanması sonucunda idrar yolu enfeksiyonu meydana gelmektedir. İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyon(iltihaplanma) sonucunda özellikle kadınlarda koyu sarı akıntılar meydana gelmektedir. Bu akıntıların nedeni genellikle idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olarak gelişir.

Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonu gerçekleşmesi durumunda çeşitli belirtiler ortaya çıkmaktadır.

İdrar yolu enfeksiyonunda ortaya çıkan belirtiler şu şekildedir:

1- İdrar yaparken yanma hissi

2- Koyu sarı renkli akıntı

3- Sık idrara çıkma isteği

4- Kusma

5- Nedensiz uykusuzluk

6- Bulanık idrar

7- Sırtın arka bölümünde meydana gelen ağrı

8- Ağır kokulu idrar

9- Nedensiz bir şekilde meydana gelen ateşli hastalıklar idrar yolu enfeksiyonuna işaret eden belirtiler arasında yer almaktadır.

Yukarıda vermiş olduğumuz belirtilerden birkaç tanesini yaşıyorsanız idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmış olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu nedenden dolayı ilk olarak bir doktora başvurmalısınız.

İdrar yolu enfeksiyonuyla sürekli karşı karşıya kalıyorsanız bu durumun günlük hayatta yapmış olduğunuz birtakım alışkanlıklardan kaynaklanıyor olabileceğini düşünmeniz gerekir. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan etkenleri bilmeli, böylelikle idrar yolu enfeksiyonuna tekrar yakalanmamak için yaptığınız alışkanlıklara değişik yapmanız gerekir.

İşte idrar yolu enfeksiyonuna neden olan etkenler

İdrar yolu enfeksiyonu, cinsel organın bakterilere maruz kalması ve bu bakterilerin idrar yoluyla birlikte mesaneye ulaşmasıyla oluşur.

İdrar yollarında meydana gelen tıkanma

Prostat büyümesi ve böbrek taşı idrar yollarını tıkayarak mesanede kalmasına yol açabilir. Bu durumda zamanla idrar yollarında enfeksiyona neden olmaktadır.

Düşen bağışıklık sistemi

Bağışıklık sisteminde meydana gelen çökme idrar yollarında tıkanıklığın meydana gelmesine neden olabilir.

Eğer ilaçlara karşı herhangi bir alerjik durum söz konusu varsa idrar yolu enfeksiyonunuzu evde bitkisel yöntemlerle de tedavi edebilirsiniz. Bir çok insan tarafından sıklıkla başvurulan evde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için aşağıda vermiş olduğumuz önerilere göz atabilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonuna evde tedavi yöntemler

Limon suyu

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bitkilerin genel özellikleri arasında idrar miktarını arttırmasıdır. İdrar miktarının artması sonucunda iltihap hızlı bir şekilde çözülebilir. Limonda idrarı arttırmaya yarayan önemli besinler arasında yer almaktadır.

Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonunun tedavi edildiği söylenmektedir.

Maydanoz

Maydanozun da idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Çiğ olarak, özellikle de üzerine limon sıkılıp tüketilen maydanoz idrar yolu enfeksiyonuna oldukça iyi geldiği bilinmektedir.

Turna yemişi çayı

Kurutulmuş turna yemişi çayının da idrar söktürücü özelliği bulunmasından dolayı idrar yolları iltihabına iyi geldiği bilinmektedir.

Böğürtlen çayı

Kurutulmuş böğürtlenlerden yapılan böğürtlen çayının da idrar yolları enfeksiyonunu tedavi edici etkisi bulunur.

Kızılcık suyu

Mesane bölgesinde meydana gelen iltihabı kızılcık suyunun tedavi edici etkisi olduğu söylenmektedir. Kızılcık suyu doğada asidik olarak bilinir ve düzenli olarak içildiğinde bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Bu nedenle gün içerisinde kızılcık suyu tüketilmesi önerilir.

Altın mühür

İdrar yolu enfeksiyonlarının bir diğer nedeni de erkeklerde meydana gelen bel soğukluğudur. Bel soğukluğunun meydana gelmesiyle özellikle erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu meydana gelmektedir. Bu tür bir durumda özellikle altın mühür bitkisi oldukça işe yaramaktadır. Çay şeklinde gün içinde tüketilebilir. Enfeksiyonun da azalmasını sağlar.

İdrar yolları iltihabına iyi gelen bitki: Kişniş tohumu

10 gram kişniş tohumu bir bardak suda geceden bekletilir. Sabah iyice ezilerek içerisine şeker konulur ve karıştırılır. Bu karışım enfeksiyonların azaltılmasına yardımcı olacaktır.

İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir?

İdrar yolları enfeksiyonu olan kişilerin bol su içerek mesaneyi düzenli olarak yıkaması gerekir. Su içmek idrarınızı sulandırmaya ve daha sık idrara çıkmanıza yardımcı olur, böylelikle bakteriler idrar kanalınıza tutunamaz. Bitkisel çayların tüketimi en iyi yollardan biridir. İdrar yolu iltihabı yaşıyorsanız kahve ve alkol tüketimini sınırlandırın.

Sarımsak idrar yolu iltihabına iyi gelir mi?

Sarımsak antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu için idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakterilerin üremesini engeller.

İdrar yolu iltihabı için karnabahar kürü nasıl yapılır?

Karnabaharı kaynatıp suyunu içerek idrar yolu enfeksiyonundan kurtulabilirsiniz. Kaynattığınız karnabaharın suyunu günde 3 kere tüketerek enfeksiyondan kurtulabilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonu geçirme riskini nasıl azaltılır?

-Bol miktarda su tüketmek

-İdrar tutmaktan kaçınmak

-Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapmak

-Cinsel ilişkiden önce ve sonra genital bölgeyi temizlemek

-Cinsel ilişki sonrasında idrar yapmak

-Genital bölge temizliğinde sabun kullanımından kaçınmak

-Hijyenik pedleri sık değiştirmek

-Pamuklu iç çamaşırı giymek ve sıkı, oturan kıyafetlerden kaçınmak