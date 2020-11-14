İğdenin Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? İğde Yaprağı Nasıl Kullanılır?

İğde, kökünde azot depolayabilme özelliğine sahip olduğundan verimsiz topraklarda da yetişebilen, ülkemizde Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgelerinde yetiştirilen iğde ağacının meyvesidir. İğde, böbrek rahatsızlıklarından başlayarak damar sertliğine kadar pek çok faydası bulunan önemli bir besin. Halk dilinde "ateş dikeni" ya da "yalancı iğde" gibi isimlerle anılan iğde, güçlü bir antioksidan kaynağı olarak şifa dağıtıyor.



İğdenin Faydaları Nelerdir?



İğdenin insan sağlığı bakımından öne çıkan faydaları şöyle sıralanabilir:



- İğde, böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir. Böbrek hastalığı olanların bol miktarda iğde tüketmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. İğdenin kendisi gibi çiçeği ve çekirdeği de son derece yararlıdır. Hepsinin bir arada kaynatılarak çay biçiminde tüketiminin böbrek taşı problemlerine iyi geldiği belirtilmektedir.



- İğde, C vitamini açısından son derece zengin olup kış mevsiminde tüketilmesi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığına karşı vücudun korunmasına yardımcı ve destek olur.



- Kuru iğde ile yaprağı birlikte kaynatıldığı zaman elde edilen çayın, kuru öksürüğe faydalı olduğu belirtilmektedir.



- En çok karşılaşılan bağırsak problemlerinden birisi ishaldir. İğdenin vücutta su kaybına sebep olan halsizlik ve iştahsızlığa da yol açan ishalden kurtulmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Bunun için iğdenin suda kaynatılarak içilmesi, bu problemden kısa bir zamanda kurtulmak için önerilmektedir.



- İğde içerisinde çok miktarda bulunan omega 7 yağı ile insan vücudundaki kalojen seviyesini artırmakta böylece cildin ve saç köklerinde bulunan hücrelerin yenilenmesine etkili bir şekilde destek olmaktadır.



- İğde, karaciğerde yer alan toksinleri temizler ve LDL olarak ifade edilen kötü kolesterolü düşürerek damar sağlığını koruyucu bir etki gösterir.



- İğde, yemeklerden sonra hazımsızlık problemi yaşayan kişilerin midesini rahatlatmaktadır.



İğde Neye İyi Gelir?



İğdenin az bilinen özelliklerinden birisi zihin yorgunluğuna son derece iyi gelmesidir. Günlük koşuşturmacada yorgun düşen bedene çeşitli vitamin ve mineraller ile takviye yapılması gereklidir. Vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin doğal bir şekilde alınabilmesi için meyve ve sebze tüketimi öne çıkmaktadır. Zihin yorgunluğuna iyi gelen iğde, vücudun dinç olmasına destek olmaktadır. İğde, idrar problemlerini en aza indirmektedir. İğde, mide bulantısına da iyi geldiği bilinen bir meyvedir. Ağız ve diş sağlığı bakımından da ağzı temizleme özelliği ile tüketilen bir besin.



İğde Yaprağı Nasıl Kullanılır?



Bir kaç adet iğde yaprağı, kaynayan suda bir miktar pişirilir ve daha sonra demlenmeye bırakılır. Ilıdıktan sonra suyu süzülerek genellikle aç karnına içilebilmektedir. Tüketiminde ve kullanılacak malzemelerin miktarları konusunda uzmanların görüşleri doğrultusunda hareket edilmektedir. İğde yaprağının öne çıkan faydaları ise şöyle:



- İğde yaprağı ile hazırlanan çay, öksürük gibi semptomlara iyi gelir ve azalmasına yardımcı olur. Rahatlatıcı bir etki gösterir.



- İğde yaprağı çayı, metabolizmayı hızlandırıcı bir özellik gösterir.



- Bağırsaklarda oluşabilecek problemlere karşı vücudun dirençli olmasını sağlar.



İğde Nedir? Çeşitleri Nelerdir?



İğde, oval ve kabuklu meyvelere haiz bir bitki çeşididir. İğde bitkisi, karasal iklim tipinin görüldüğü bölgelerde daha fazla yetiştirilmektedir. İğdenin renkleri ise sarı ve kahverengi tonlarındadır. İğde ağacı da kış aylarında yapraklarını dökmektedir.



İğde Ağaçları Nerede Yetişir? Özellikleri Nelerdir?



İğde ağaçları, kökünde azot depolayabilme özellikleri sayesinde verimsiz topraklarda da rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Bu ağacın en önemli özellikleri arasında kuraklığa karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olması gelmektedir. Erozyon ile mücadele edilen alanlarda dikimi yapılabilmektedir. Çiçeği ve hoş kokusu ile beğeni kazanan iğde ağacı, çoğunlukla bahçe kenarlarına dikimi yapılan bir ağaçtır. Ülkemizde İç Anadolu bölgesinde yetiştiriciliği daha fazla yapılmaktadır.



İğde Suyunun Faydaları



İğde suyu denildiği zaman genellikle iğdenin meyvesinin kaynatılması ile elde edilen su kastedilmektedir. İğde suyunun en belirgin faydası, sindirim sistemini rahatlatmasıdır. Bazı yörelerde çay şeklinde kullanılan iğde çiçeği, iştah açıcı bir etkiye haizdir. Çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşmamak için iğde suyu veya iğde çiçeği çayının tüketiminden önce mutlaka bir doktora danışılması gereklidir.