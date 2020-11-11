Ihlamurun Faydaları Nelerdir? Ihlamur Çayı, Yaprağı Ve Ağacı Neye İyi Gelir?

Pek çok farklı rahatsızlığın tedavisi için doğal bir kaynak olarak kendini gösteren Ihlamur, ülkemizde de epeyce tercih edilmektedir. Ihlamur ağacında yetişen ve değişik tüketim alternatifleri olan ıhlamur, ayrıca tilia olarak da bilinmektedir. Bilhassa psikolojik açıdan stres ve kaygıdan uzak bir yaşam sunarken, sinirleri yatıştırarak daha sakin bir yaşam sürme olanağı sunar. Ihlamur, yalnızca psikolojik değil, fiziksel olarak da birçok rahatsızlığın tedavisi konusunda ciddi bir potansiyel oluşturuyor.



Ihlamurun Faydaları Nelerdir?

● İltihabı Giderir; Ihlamurun içerisinde bulunan iltihap giderici antioksidanlar, kas ağrıları, spazmlar, artrit, eklem ve baş ağrıları, solunum yolu iltihapları, zayıf kan dolaşımının sebep olduğu yaralar başta olmak üzere çeşitli türlü iltihaplanma durumlarının tedavisine destek olmaktadır.

● Soğuk Algınlığı ve Gripte Etkilidir; Ihlamur çayı ağızda veya boğazda oluşabilecek tahrişi azaltmaya yardımcı olan müsilaj denilen bir madde içermektedir. Bu müsilaj maddesi mukus üretimi, boğaz ağrısı ve öksürük vb. gribal belirtilerle mücadele etmeye yardımcı olmaktadır. Ihlamur çayı, grip, boğaz ağrısı ya da soğuk algınlığının ateş yapma durumlarında terlemeyi teşvik ederek vücut sıcaklığını düşürmektedir.

● Sakinleştiricidir; Ihlamurun en bilinen niteliği sakinleştirici ve dinlendirici olmasıdır. Sinirleri yatıştırır, uyku bozukluklarına iyi gelir. Anksiyete ve depresyon gibi sorunları olanların yatmadan önce ıhlamur çayı içmesi, kendilerini iyi hissetmelerini ve rahat uyumalarını sağlayabilmektedir. Alerji sorunu olmaması halinde çocuklarda hiperaktivite problemi için ve altı aylıktan büyük bebeklerde kullanım güvenlidir.

● Kalp Sağlığını Destekler; Ihlamur kan basıncını düşürerek kalp rahatsızlıklarına karşı koruma sağlamaktadır. Kan damarları ve arterlerdeki iltihaplanmayı engelleyebilir ve kan pıhtısı, kalp krizi, aritmi riskini azaltabilir. Öte yandan hipertansiyona da iyi gelmektedir. Fakat ıhlamurun içerisindeki kimi bileşiklerin kardiyotoksik yapısından dolayı, kalp rahatsızlığı geçmişi olanların dikkatli tüketmesi önerilmektedir.

● Saçları Besler; Saçlarını parlatmak isteyenler, ıhlamur yaprakları ve çiçekleriyle beraber kaynattıktan sonra elde edilen suyla saçlarınızı yıkayabilir. Bununla birlikte ıhlamur suyu kafa derisini rahatlatır, saç köklerini ve saç derisini kuvvetlendirerek saç dökülmesini önlemektedir.

● Cilt Sağlığını Korur; Ihlamur çayı buhar banyosu yapmak cilt için yararlıdır. Gözenekleri açar, cilt iltihabı tedavisine ve kirlenmeye bağlı oluşan lekeleri temizlemeye destek olur. Cildi nemlendirir ve güneş kaynaklı cilt problemlerine karşı da etkili olabilmektedir.

● Bağışıklığı Güçlendirir; Yapılan araştırmalarda ıhlamur bitkisinin çiçeğinden elde edilen bileşiklerin çeşitli maya ve bakteri türlerine karşı olumlu etkisi olduğu, bağışıklığı destekleyerek vücudu rahatsızlıklara karşı kuvvetlendirdiği bulunmuştur.

● Boğaz Ağrılarını Önleyicidir;

● Stresi Azaltır; Ihlamur çiçeği çayında olduğu gibi ıhlamur yapraklarından hazırlanan çayın da stresi azaltmada etkili olduğu düşünülmektedir.

Ihlamur Çayı Neye İyi Gelir?



Ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde ıhlamur çayı dönemsel olarak kullanılmaktadır. Bilhassa grip ve benzeri rahatsızlıklar karşısında yükselen ateşi düşürmede oldukça etkilidir. Ayrıca ıhlamur çayının buharı burun tıkanıklığına iyi gelmektedir. Sakinleştirici etkisiyle sinirlerin yatışmasına olanak vermek mümkündür.



Bu şekilde migren vb. ağrılardan uzak kalınabilir. Stres, kaygı bozukluğu ve kalp çarpıntısı gibi sorunların önüne geçme olanağı vermektedir. Aynı zamanda değişik kullanım yöntemleri üzerinden deri rahatsızlıkları için de epeyce etkilidir. İdrar söktürücü olarak safra kesesi ve karaciğer hastalıklarına karşı mühim bir tedavi metodu olarak ele alınır. Yapılan araştırmalar karşısında kas kasılmaları karşı da iyi geldiği tespit edilmiştir.