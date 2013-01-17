İkiz gebelikle ilgili bilmeniz gerekenler…

Tahmin edilebileceği üzere ikiz gebelikte hamileler tekil gebeliklere göre daha fazla kilo alır. Tek bebekteki 11-15 kg ikiz gebelik söz konusu olduğunda 16-20 kg civarına yükselir.



Öncelikle ikiz gebeliğin riskli gebelikler arasında yer aldığını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle normal bir hamileye oranla daha fazla doktor kontrolü söz konusu olacaktır.



Mide bulantısı ve kusma en büyük sorununuz haline gelebilir. Az ve sık yemeye özen gösterin.



İkiz gebeliklerde kanama daha yaygın görülür. Genellikle ciddi olmasa da görüldüğünde doktora başvurmak gerekmektedir.



Pre-eklampsia, tüm gebeliklerde görülebilen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle tansiyon ve diyabet ölçümleri yapılacaktır. Plasentayla ilgili bir sorun olan pre-eklampsia bebeğinizin büyümesini engelleyebilir. İkiz gebeliklerde görülme ihtimali 3 kat daha fazladır.



Doğum çantası ikiz gebelik söz konusu olduğunda daha erken hazırlanmalıdır. Çünkü genellikle bu gebelikler 40 hafta süreyi tamamlamadan doğum gerçekleşir. 37. hafta civarında doğum ihtimali çok yüksektir.



İkiz bebek doğuracak anne adayları genellikle sezaryen doğum yapacakları hissine kapılır. Ancak tüm çoğul gebeliklerde sezaryen doğuma gerek görülmemektedir.



İkiz bebeklerin yarısından fazlası düşük kilolu doğar. Bu nedenle doğumdan sonra daha hassas olurlar ve özel bakıma ihtiyaç duyarlar.