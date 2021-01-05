Gerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?

GERÇEK AŞKI HAYATINIZA ÇEKMEK İÇİN

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, doğal afetler, ekonomik ve küresel sorunların yanı sıra hayatınıza dair yaşadığınız tüm olumsuzlukları 2020 yılı ile birlikte geride bırakmak ve bir daha hatırlamamak istediğinize eminim.

Yaşamınıza şöyle bir baktığınızda aslında birçok şeyin kendini tekrar ettiğini fark ettiğiniz oldu mu? Danışanlardan en sık duyduğum; aşk hayatlarında insanlar değişiyor ama yaşanan durum, hissedilen acı, üzüntü, mutsuzluk ve çaresizlik hissi kendini hep tekrarlıyor. Özetle farklı dönemlerde farklı kişilerle deneyimlenen duygular hep aynı.

Aşk hayatınızda başarısız ilişkiler, birbirini tekrarlayan tartışmalar, hayal kırıklıkları yaşam biçiminiz haline geldiyse ve bu şekilde devam ediyorsa, gerçek aşkı hayatınıza çekmenin tek yolu; yetişkin benlik durumuna geçerek kendinizle yüzleşmektir.

YETERİNCE YETİŞKİN MİSİNİZ?

Günümüzde belirli bir yaşa gelmiş, eğitimini tamamlamış, iş hayatında yer almaya başlayan herkes kendini yetişkin olarak tanımlıyor. Keşke sahip olunan bu değerler bizi yetişkin bireyler haline getirmek için yeterli olsaydı. Yetişkin benlik, insanların gerçekçi değerlenmeler yaptığı yerdir. Bu benlik durumunda insanlar düşünen, sorgulayan yanları sayesinde çatışmaların üstesinden ılımlı şekilde gelirler, hatalarından ders alarak yaşadıkları şeyler için başkalarını suçlamazlar.

Yetişkin benlik durumuna geçmiş bireyler yaşadıkları ve karşılaştıkları durumlarla ilgili fevri hareket etme yanılgısına düşmeden düşünür, değerlendirir, veri toplarlar ve önyargılarla hareket etmezler. Sakin ve düşünceli yapılarıyla duygularına ve ihtiyaçlarına yönelik doğru tercihleri yaparlar ve yanlış seçimlerinde ısrarcı olmazlar.

Hayatınızın bu seviyesine geçmişseniz, kendinizi ve diğer insanları acımasızca eleştirmeyi bırakırsınız, size uygun olmayan insanların ve ilişkilerin peşinden gitmezsiniz, kendi değerinizin farkındasınızdır. İşte kendinizle ilgili tüm bu güzelliklerin farkında olduğunuz için, kendi değerlerinin bilincinde oldukları için hayatlarındaki kişiye de değer verirler, yargılama yanılgısına düşmezler böylece sağlıklı ilişkiler kurarak mutlu birliktelikler yaşarlar.

KENDİNİZE KARŞI ŞEFKATLİ MİSİNİZ?

Bu yetkinlikleri hayatlarına katarak gerekli olgunluğa ulaşan insanlar kendilerini acımasızca eleştirmek yerine şefkatle yaklaşmayı bilirler. Siz bir şeyleri hak etmediğinizi ve layık olmadığınızı düşünürseniz karşınızdaki insandan değer görmeyi nasıl bekleyebilirsiniz? Hak ettiğiniz değeri ve şefkati kendinize vermediğinizde ve bunun hayatınızdaki insan tarafından karşılanmasını beklersiniz ve karşılanmadığında ne kadar öfkelenseniz de ayrılma cesareti gösteremeyerek size zarar veren bu ilişkiyi devam ettirmeye çalışırsınız. Oysa kendinize hak ettiğiniz değeri verdiğinizde ve şefkatli davrandığınızda artık bunu dışarıdan beklemezsiniz ve size yapılan hiçbir sağlıksız davranışı kabul etmezsiniz. Ancak kendi değerinizin farkına vardığınızda hayatınızdaki insanlara da hak ettikleri değeri vererek mutlu ilişkilerin kapısını aralayabilirsiniz.

DUYGULARINIZIN FARKINDA MISINIZ?

Duyguların farkına varmak, insanın içine yönelerek hissettiklerini anlaması ve duygularıyla iletişim kurmasıdır. Biz ancak kendi duygularımızın farkına vardığımız zaman karşımızdaki kişinin duygularını anlayabiliriz. Bizi öfkelendiren bir durum karşısında, bu öfkenin altında yatan gerçek nedeni bulabiliyorsak, yoğun yaşadığımız duygularla baş edebiliyorsak duygusal farkındalık sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak duygularınızın farkına vararak onların sorumluluğunu aldığınızda karşınızdaki kişinin de hissettiklerini fark edecek ve saygı göstereceksiniz.

Sabırsızlıkla bir an önce bizi bulmasını istediğimiz aşkı, hayatımıza çekmek ve ilişkiye dönüştürebilmek için aslında bizimde kendimizle ilgili almamız gereken uzun ve önemli bir yol var. Yetişkin benlik bilincine girerek asilikten uzak, uyumlu, gerçekçi ve samimi davranarak, dışarıdan gelmesini beklemeden kendimize hak ettiğimiz değeri vererek, hissettiğimiz tüm duyguların farkına vardığımızda kendimizi sağlıklı bir ilişkiye hazırlarız.

Unutmayın biriyle romantik ve yakın bir ilişki kurmanın tek yolu; kendinizle derin ve dürüst bir ilişki kurmaktır. Kendinize karşı dürüst olduğunuzda, ruhunuzun derinliklerini fark ettiğinizde, sevginin sorumluluğunu üstlendiğinizde doğru kişilerle uzun yıllar sürecek ilişkiler kurabilirsiniz.

İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek,

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