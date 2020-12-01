Koçluk desteği almanın size sağlayacağı faydalar

Danışanın istediği kişi olabilmesi, koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için duygu ve düşüncelerini harekete geçirerek, potansiyelini ortaya çıkaran yol arkadaşlığını Koçluk olarak tanımlayabiliriz. Koçun amacı, size ayna tutarak kendinizi tanımanızı ve onaylamanızı sağlamaktır.

Hayatta hepimizin iş kurmak, diyet yapmak, spora başlamak, ikili ilişkilerde huzuru yakalamak, başarılı olmak gibi hedefleri ve sahip olmak istediği birbirinden farklı hayalleri mevcut. Koçun görevi, danışanın bazen kendine bile söyleyemediği hayallerine, isteklerine tercüman olmak, hedeflerini, amaçlarını netleştirerek istediği sonuca ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Danışanın paylaştığı başarısızlık ve hayal kırıklıklarında koç yönlendirme yapmaz, tavsiye ve öneride bulunmaz, teşhis koymaz ve en önemlisi yargılamaz. Aslında bu hayatta hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey birinin bizi yargılanmadan ve şefkatle dinlenmesi değil mi? İşte bu yüzden dikkatimi, ruhumu ve kalbimi vererek danışanlarımı olduğu gibi tam, bütün ve mükemmel kabul ederek potansiyellerini keşfetmelerini sağlamakta ve yönelttiğim sorularla kendi cevaplarını bulmalarına yardımcı olmaktayım.

Koçluk desteği alan kişi şu an da nerede? Gelecekte nerede olmak istiyor? Bunun için neler yapıyor Potansiyelini performansa dönüştürebiliyor mu? Kim olmak istiyor ve istediği şeyler onun için ne anlama geliyor? Kendine koyduğu engeller neler? Koç bu soruların cevaplarının danışan tarafından bulunmasını sağlarken karşısındaki kişinin çatışan iç sesleri duyar ve kaygıları fark eder.

Gündemini paylaşan kişi içinde bulunduğu durumu anlatırken kendi gerçekliğini tüm ayrıntısıyla gözlemleme fırsatı yakalar. Onu hedefine götürecek farklı yolları keşfeder ve alternatiflerinin farkına varır. En önemlisi de kendini objektif olarak değerlendirir. Güçlü yönlerini, korkularını, isteklerini, onu neyin motive ettiğini, nelerin cesaretini kırdığını artık daha iyi bilir, çünkü artık kendini daha fazla tanımaktadır.

Saçınızı kestirip kestirmeme konusundaki kararsızlığınızdan, evliliğinizi bitirmek istemenizden, iş veya ülke değiştirme kararınıza kadar her konu koçluk görüşmenizin konusu olabilir. Çünkü çalıştığınız koçun amacı, hayatınızın sizin bakış açınıza göre denge ve doyuma ulaşmasına yardımcı olmaktır. Danışanın paylaştıklarının arkasındaki gerçek anlama ulaşıldığında ve yaşam dengesinin nerede bozulduğu keşfedildiğinde destek alan kişi hayata karşı daha hevesli olur. Kendini yansıtmayan etkisiz ve olumsuz davranışlarından kurtularak kendini daha iyi tanır ve harekete geçmek için çok daha motivedir.

Karşılaştığımız kişilere ve paylaşılan gündemlere göre karşımızdaki kişinin güçlü yönlerini keşfederek, güven yaratarak; destekler, meydan okur, netleştirir, hedef koyar ve düşünceleri harekete geçiren sorular sorarız. Bu şekilde oluşturdukları inançların zihinlerini nasıl sınırlandırdığını ortaya çıkartarak karşımızdaki kişiye güçlü yanlarını hatırlatırız.

Galileo Galilei’nin belirttiği gibi; Hiç kimseye hiçbir şey öğretemezsiniz olsa olsa onun kendini keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Benim yaşam amacım; sizi yargılamadan, şefkatle dinleyerek kalbimde yer vermek ve kendinizi keşfetmenizi sağlayarak, hayatta iz bırakmanıza yardımcı olmak.

İlişki Yaşam Ve Yönetici Koçu Ayşen Tek