Yöneticilik tuzağına düşmeden yönetmek

Çalıştınız, çabaladınız, emek vererek çok güzel işlere imza attınız, işinizin gereklerine sonsuz hakimsiniz, daima yapılacaklar listeniz üzerinden giden, bireysel çalışmalara çok daha yatkın bir çalışan olarak hayalini kurduğunuz terfiyi aldınız ve yönetici oldunuz. Peki şimdi ne olacak?

Genellikle analitik zihinlere sahip başarılı insanlar, kusursuz iş çıkarmanın yolunun her şeyi kontrol etmekten geçtiği yanılgısına düşerler ve yalnızca kendilerinin hatasız iş çıkaracaklarına inanırlar. Ekibiniz ister bir kişi ister yüz kişiden oluşsun bir yönetici olarak sizler liderlik becerilerinizi geliştirmediğiniz ve yalnızca hata aramaya odaklandığınızda, bu güne kadar gözlemlediğiniz hatalı yönetici davranışlarını da doğru sanıp üzerine eklediğinizde başarılı olmanız ne yazık ki mümkün olmayacak.

Sona erdirmediğiniz takdirde kurumunuza emek veren sizin kadar değerli çalışma arkadaşlarınızı küstürecek, onların işi bırakmalarına bile sebep olacak yönetici hatalarını birlikte inceleyelim…

Çalışanların İşi Bırakmasına Sebep Olan Yönetici Davranışları

Yeni fikirler üretebilmek, farklı bakış açılarıyla yol alabilmek için ekibinizin fikirlerini güven ve huzur ortamında ortaya koymaları için samimiyetle dinlemeniz ve bu durum için ortam hazırlamanız gerekir. Cümlelerinize ‘’Hayır’’ ile başlamanız, karşınızdaki kişi cümlesini bitirmeden paylaştığı fikrin hiçbir işe yaramayacağını ifade etmeniz onların kendini kapatmasına neden olacaktır.

Ekibinizdeki kişilerin kendilerini kapatmalarına neden olacak bir diğer davranış ise yargılamaktır. Herkesten akıllı olduğunuz ve en iyi işlerin ancak sizin tarafınızdan çıkarılabileceği düşüncenizle emek verilen her işin yüzde yüz kusursuz olmasını beklemeniz, beklentilerinizin gerçekleşmemesi durumunda yargılayıcı tarafınızı harekete geçirebilir. Diğer insanların bizim gibi düşünmesini, bizim hissettiğimiz duygularla hareket etmesini beklemek hiçbir zaman gerçekleşmeyecek hatalı bir davranıştır. Yargılamak, çalışma arkadaşlarınızın yaratıcılığını baltalayan, özgüvenlerini alt üst eden, hiçbir amaca hizmet etmeyen ve kimseye fayda sağlamayan olumsuz bir davranıştır. İnsanların davranışlarına değil mevcut duruma odaklanmanız, ortaya çıkan konu ile ilgili fikrinizi belirterek esnek olmanız size daha fazla kolaylık sağlayacaktır.

Bazı durumlarda kurtarıcı unvanı almak için kendinize sakladığınız bilgilerin size güç ve ayrıcalık katacağına inanmanız bir yönetici olarak sadece korkak ve güvensiz olduğunuzu gösterir. Sergilenen bu tutum ekip içindeki itibarınızı ve inandırıcılığınızı zedeleyecektir.

İtibar zedeleyen bir diğer davranışta ortaya çıkartılan işlerde başarıyı kendimize almak, başarıda olduğu kadar başarısızlıkta da payımız olduğunu unutarak başarısızlığı ekibe yüklemektir. Yöneticinin bu davranışı ile ekibinin güvenini kazanması ne yazık ki mümkün değildir. Ayrıca yapılan işlerde verilen emeği görmezden gelmek, zaten bunun için size para ödeniyor, tabii ki yapacaksınız tavrı yerine çalışanları takdir etmek, minnettarlığınızı dile getirmek onların hem motivasyonlarını yükseltecek hem de şirkete bağlılıklarını arttıracaktır.

Ayrıca sinirliyken iletişim kurmak, mail atmak, çatışmalar sıcakken sonuca ulaşmaya aksiyon almaya çalışmak, problemle değil insanlarla uğraşmak bir yöneticinin düşmemesi gereken diğer tuzaklardandır. Geçmişte olumsuzluk yaşadığı personelin geliştiğini ve değiştiğini görmeyerek güvenmemeye devam etmek, kendine yakın bulduğu çalışanlarla daha çok iletişim kurmak ve kayırmak ekip ruhuna aykırı davranışlar arasında yer almaktadır.

Size Gönülden Bağlı Çalışma Arkadaşları Yaratmak İçin…

Kurumsal hayatta çalıştığı kuruma gönülden bağlı yol arkadaşları bulabilmek bu kadar zorken, mevcut çalışanlara karşı olumsuz davranmanız hem onların işi bırakmasına hem de sizin başarısız olmanıza sebep olacaktır. Tüm bu hatalı davranışların üstesinden gelebilmek için öncelikle özgüveninizi arttırmanız ve liderlik özelliklerinizi güçlendirmek için kendinizle çalışmalar gerçekleştirmeniz gerekecek. Üstesinden gelemediğiniz durumlarda koçluk desteği almanız kendinize verdiğiniz en güzel hediye olacak.

Sergilediğiniz olumsuz, iğneleyici, sarkastik davranışlarınızın ardından bir anda takdir eden, motive eden güzel yüzlü yönetici rolüne bürünmeniz çalışma arkadaşlarınıza inandırıcı gelmeyecektir. Bir süre duygularınızı, tepkilerinizi gözlemleyerek nötr davranışlar sergileyerek olumlu, olumsuz davranışların ekibinize nasıl yansıdığı hakkında gözlemler yapın.

Gerçekten özümsediğinizde ve sürdürülebilirlik kazandığında pozitif davranışları hayatınıza adım adım geçirin. Yargılamadan, iğnelemeden, aşağılamadan yol gösterdiğinizde, takdir ettiğinizde, iletişime açık olduğunuzda ve ekibinizin arkasında durduğunuzda yönettiğiniz kişiler tarafından gerçek anlamda benimsendiğinizi , sahiplenildiğinizi ve başarınızın hızla arttığını göreceksiniz.





İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek,

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