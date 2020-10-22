İlişkiden Kaç Gün Sonra Hamilelik Belli Olur? Gebeliğin Anlaşılma Süresi

Pek çok insan günümüzde internet üzerinden ilişkiden kaç gün sonra hamileliğin başladığını merak ediyor. Bunu öğrenmek istemenin temelinde ise, o dönem içerisinde ortaya çıkacak belirtileri takip etmektir. İnsanlar minik yavrularını kucaklarına almak için gün sayma sürecine girebilmek için, ilişkiden ne kadar bir süre sonra hamilelik belirtilerinin ortaya çıktığını öğrenmeye çalışıyor.

İlişkiden Kaç Gün Sonra Hamilelik Belli Olur?

Hamile kalma ihtimali oldukça zorlu bir süreçtir ve çiftlerin farklı zaman dilimlerinde birlikte olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda döllenmiş yumurtanın rahime ulaşması suretiyle, rahim astarına yerleşmesi ile beraber hamilelik başlar. Yerleşim doğru şekilde tamamlanması ile beraber anne vücut hCG hormonu salgılamaya başlar. Böylece bu hormon kan dolaşımı ile beraber oradan da idrara geçer. Sonuç olarak hamilelik testi ile beraber kişi hamile kalıp kalmadığı konusunda bilgi alır.

Genel olarak hCG hormonu üzerinden yapılan test ile beraber kişinin hamile olup olmadığı anlaşılır. Bu doğrultuda pek çok insan ilişkiden kaç gün sonra hamile kaldığını merak ediyor. Yumurta hücrelerinin döllenmesi ile beraber hamilelik süreci başlar. Fakat bu süreç o kadar kolay değildir ve milyonlarca sperm bu süreç içerisinde yumurtaları döllemeye çalışır.

Bu açıdan spermler yumurta içerisinde en fazla 24 ila 72 saat arasında canlı kalır. Yani genel olarak ilişkiden 1 ila 3 gün içerisinde kişi hamile kalır. Bu durum genel olarak 3. gün gerçekleşir. Daha sonra hamilelik belirtileri ise ikinci haftadan itibaren fiziksel ve testler üzerinden kendisini göstermeye başlar. Özellikle bunu bireysel test ile anlamak mümkün.