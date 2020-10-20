İlişkiler özen istiyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Yay burcunda ilerlerken oldukça istekli ve canlıyız. Yeni şeyler öğrenme arzusu, keşfetme isteği öne çıkmakta. Uzaklarla, yabancılarla ilgili işlerde ilerleme mümkün. Ancak abartılar da var. Özellikle akşam saatlerinde bizi ilişkilerimizde yeniden düşünmeye ve seçim yapmaya iten durumlarla karşılaşabiliriz. Karşılıklı konularda beklentiler yükselmekte.

Nelerden kaçınmalı? Yüksek enerjimizi yapıcı yönde kullandığımız sürece problem yok. Bugün Venüs’ün ay düğümleri ile karesi ilişkilerin ve başkalarından beklentilerin bizi daha hassas kılabildiğini gösteriyor. Özellikle akşam saatlerine doğru bazı talihsizlikler ya da duygusal açıdan tatminsizlik yaratan durumlarla karşılaşabiliriz. Kimi zaman yolculuklarda, ziyaretlerde de huzursuzluk gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Yönetici Daha kararlı olmaya bakalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.