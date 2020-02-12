İlişkilerde karar gerekiyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Terazi burcuna ilerlerken, Venüs de ay düğümleri ile kare açı içinde. İlişkilerde, ortaklıklar ve evlilik içinde farkındalık geliştirmemiz gereken konular var. Önemli bir karar ilişkilerimizi ve başkalarından beklentilerimizi etkileyebilir. Aşk açısından kritik konular gündeme gelebilir. Bugün duygularımızdan çok akılımızla hareket etmek durumundayız.

Nelerden kaçınmalı? Aşırı hassasiyetlere dikkat etmek gerek. Sanatsal uğraşlar ve ortaklıklar geliştirmek için yapılabilecek çok şey var. Ancak ilişkilerimizde sınırları aşmamaya özen göstermeliyiz. Aceleci düşünceler ve duygusal tepkiler ortak çıkarlara zarar verebilir. Öğle saatlerinde bu hassasiyetler önemli kararlar getirebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/ Su Sezgiler önemli. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Gün boyunca daha tutarlı ve kararlı olmak yönünde test edileceğiz.