İlişkilerde zorlama mümkün

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay yanan yolda ilerliyor. Bugün ilişkilerimiz açısından daha duyarlı sonuçlar getirmekte. Ortaklaşa konularda, karşılıklı beklentilerde dalgalanmalar var. Biz de daha abartılı ya da manipüle edici olabiliriz. İlişkilerimizi daha iyi yönetmeliyiz. Zira yaralanacağımız durumlar da ortaya çıkabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün duygu ve mantık arasında daha iyi bir denge kurmaya dikkat edelim. İstekler artmakta. Özellikle hemen öğle saatlerinde daha abartılı olabiliriz. Bu saatlerde güç isteği, ilişkileri yönlendirme arzusu dikkat çekmekte. Abartılı bir iyimserlik riski var. Ay saat 16:01’den itibaren boşluğa girecek. Günün bu son bölümünde bakış açımızı değiştiriyor olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Geyik Belirli konularda sonuçlar ortaya çıkmakta. Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.