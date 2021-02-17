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17.02.2021 - 16:27 |

İmplant Nedir? Diş İmplantı Tedavisi Kimlere Uygulanır, Nasıl Yapılır?

Hızlı bir şekilde gelişen teknoloji, en fazla modern tıp alanında işe yaramaktadır. Diş hekimliği açısından da oldukça önemli olan bu konu sayesinde pek çok diş hastalıkları tedavi edilmektedir. Bununla beraber dişler, insanın estetik görünümü açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Dişleri olmayan kişiler için implant diş tedavisi geliştirilmiştir. Peki, implant nedir? Diş implantı tedavisi kimlere uygulanır, nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar...

İmplant Nedir? Diş İmplantı Tedavisi Kimlere Uygulanır, Nasıl Yapılır?
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Diş implantı; ağızda eksik olarak yer alan bir dişin yerini tamamlamak adına, cerrahi operasyonlar ile çene kemiği içerisine titanyumdan yapılan bir diş kökü hazırlanarak, tedavi edilmesine denir. Daha sonra bu titanyum üzerine diş protezi konulur. 

 İmplant Nedir?

 İmplant diş tedavisi; eksik olan dişlerin tedavisinde kullanılmış olan ve çene kemiği içerisine yerleştirilen, titanyum bileşenli vidalar olarak tanımlanabilir. Bu vidaların üstüne de diş protezi yerleştirilmektedir. İmplant tedavisinin, başka tedavilere nazaran en önemli avantajı, komşu dişlere zarar vermemesidir. Komşu olan dişlerin kesilmesine gerek yoktur. İmplant diş; kök işlevinde olup, oldukça rahat bir şekilde yemek yenebilir, gülebilir ve konuşabilir. 

 Diş İmplantı Tedavisi Kimlere Uygulanır?

 İmplant tedavisi; yüz ve çene gelişimini tamamlayan ve 18 yaşın üzerinde olan bireylere uygulanmaktadır. Tedavi öncesi, bireyin çene yapısının tedaviye uygunluğu, çekilen röntgenler ile tespit edilmektedir. Şeker hastaları için tedaviden önce, rahatsızlığın düzene girmiş olması önemlidir. Kemik erimesi bulunan kişiler uygun tedaviyi aldıktan sonra bu tedaviyi yaptırabilirler. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler ise, tedavi öncesinde ilaç kullanmamalıdır. 

 İmplant Diş Nasıl Yapılır

 İmplant diş tedavisi; hasta bireye hafif sedasyon verilip yapılmaktadır. İşlem öncesinde ayrıntılı röntgen ve muayene gerekmektedir. Çene kemiğinin ve kalan dişlerin ölçümü yapılır. Dental implantların yerleştirilmesi için iki farklı alternatif bulunur. Tek aşamalı uygulamada implant yerleştirildikten hemen sonra geçici başlık takılmaktadır. İki aşamalı uygulamada ise dental implant takıldıktan hemen sonra üstü diş etiyle kapatılır ve iyileşmeye bırakılır. Protez başlık ise sonradan takılır. Her iki alternatifte de geçici köprü yerleştirilir ve alt çene adına üç ay, üst çene ise altı aylık iyileşme süreci beklenir. Hasta oldukça güvenli bir şekilde yemek yiyebilir ve konuşabilir.

 İmplant Kimlere Yapılmamaktadır?

 İmplant tedavisinin yapılmayacağı kişiler aşağıdaki gibi olacaktır;

 - Bisfosfonat ilaç tedavisini alan kişiler,

 - Kan hastalığı bulunan kişiler,

 - Diyabet hastası olanlar,

 - Ciddi damar ve kalp hastaları,

 - Böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunanlar,

 - Çocuklarda ve kemik gelişimini tamamlamayan kişilerde,

 - Bağışıklık sistemi bozukluğu olanlarda,

 - Kemoterapi tedavisi alanlarda, 

 - Çene kemiğine radyoterapi tedavisi yaptıranlarda,

 - Gece dişleri gıcırdatma hastalığı bulunan bireylerde ve implant kırılmasının sıkça yaşanacağı kişilerde,

 - Alkol bağımlılığı olan hastalarda, implant tedavisi yapılmaz. 

 Diş İmplantı Neden Yapılmaktadır?

 Diş implantları;

 - Sağlıklı ağız dokusuna sahip olunmasıyla

 - Minimum bir veya daha çok eksik diş mevcut ise, 

 - Konuşmanın geliştirilmesi isteniyorsa,

 - İmplantları sabitlemek bakımından kemikler yeterli durumdaysa veya kemik grefti yapılıyorsa,

 - Gelişimi tamamlanmış bir çene kemiğine sahip olunması durumunda,

 - Takma diş kullanmak istenmiyorsa, 

 - Kemiklerin iyileşmesi bakımından olumsuz etkiye sebep olacak bir rahatsızlık yoksa diş implantı tedavisi uygulanmaktadır.

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