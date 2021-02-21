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21.02.2021 - 17:12 |

İnsülin İğnesi Nedir? İnsülin İğnesi Nerelerden Vurulur? İnsülin Enjeksiyonu Doğru Yapmanın Yolları...

Tip 1 diyabet hastası olan bir kişi, glikoz seviyesinin çok yükselmesini önlemek için düzenli olarak insülin iğnesi vurulması gerekir. Bu kişi, vücudunun belirli bir yerinden küçük bir iğne yardımı ile vücuduna insülin enjekte etmelidir. Tip 2 hastalarının bir kısmı da kandaki glikoz miktarını dengelemek için de insülin iğnesi kullanması gerekir. İnsülin iğnesi nedir? İşte, tüm detaylar.

İnsülin İğnesi Nedir? İnsülin İğnesi Nerelerden Vurulur? İnsülin Enjeksiyonu Doğru Yapmanın Yolları...
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 İnsülin iğnesi, kandaki glikoz miktarını dengelemek ve glikoz miktarının çok yükselmesini önlemek için uygulanan bir iğnedir. Glikoz seviyesi, ilaç ile düşürülemeyen şeker hastalarına genellikle doktorlar tarafından insülin iğnesi önerilir.

 İnsülin İğnesi Nerelerden Vurulur?

 İnsülin iğnesinin deri altındaki yağ dokusuna enjekte edilmesi gerekir. Yağ dokusu içine yapılan enjeksiyonda insülin çok kısa bir süre içinde dengeli bir şekilde emilir. İnsülinin yağ dokusuna, yüzeyine ya da derinine vurulması emilimi etkilemez. Aynı zamanda yağ dokusuna yapılan enjeksiyon kas dokusuna yapılan enjeksiyondan daha az acı hissettirir. Ama kas içine yapılan insülin, yağ dokusuna yapılan insülinden 2 kat daha fazla emilir.

 Bu nedenle kasa yapılan enjeksiyon, kan şekerinin de ciddi oynamalara ve glikoz miktarının aniden düşmesine neden olabilir. Yağ dokusunun kalınlığı herkeste farklıdır ve bu kalınlık, bölgeden bölgeye göre değişir. Bu nedenle uzun iğne kullanmak ya da enjeksiyon yaparken fazla bastırmak kas dokusuna enjeksiyon yapmaya neden olabilir. İnsülin iğnesi kol, bacak, kalça ve göbek gibi farklı yerlerden vücuda enjekte edilebilir.

 İnsülin Enjeksiyonu Doğru Yapmanın Yolları

 Enjeksiyon öncesinde ellerinizi bol sabun ile güzelce yıkayın ve kurutun.

 Enjeksiyon bölgenizi her enjeksiyon öncesinde kontrol etmelisiniz. Bölgede kızarıklık, morarma, ödem, iltihaplanma, enfeksiyon, yumru ya da çöküntü olmadığından emin olmanız gerekir. Bu gibi durumlar olduğunda bu bölgedeki sorun geçene kadar oraya enjeksiyon yapmamaya özen göstermeniz gerekir.

 Enjeksiyon yapacağınız bölgenin temiz olduğundan emin olun. Enfeksiyonun hızla yayılabileceği bakım evi ya da hastane gibi yerlerde enjeksiyon yapılacaksa bölgenin alkol ya da dezenfektanla temizlenmesi gerekir.

 Kalem üzerindeki tarihi kontrol ederek tarihi geçmemiş olan insülini hazırlayın, kartuş insülin kullanıyorsanız da insülini kartuş içine yerleştirin.

 Eğer bulanık görünümlü insülin kullanıyorsanız insülininizi süt beyaz renge dönene kadar karıştırın.

 Enjeksiyon uygulamasını yapacağınız bölgeyi belirleyerek hafif bir şekilde iğneyi dik açı ile deri altına çok bastırmadan batırın.

 İğneyi batırıldıktan sonra butona başparmak ile bastırıp iterek insülini enjekte edin.

 İnsülini iyice enjekte ettikten sonra yavaş yavaş iğneyi çekmeye özen gösterin.

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