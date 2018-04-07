Bebek bezi ile tanışmam anne olmadığım abla olduğum yıllara dayanır. Aradan yıllar geçti ve ben de anne oldum. Anne olduktan sonra biz kadınlar ince eleyip sık dokuyan bebeğinin ihtiyacını en iyi şekilde karşılama görevi edinen birer kişiliğe dönüşüyor. Yenilik peşinde koşarken diğer bir yandan bebeğimizi ve bizi mutlu eden herşeyin arayışında buluyoruz kendimizi.

Bu arada biz anneleri düşünüp bizler için çalışan markalara saygım sonsuz! Son günlerde sosyal sorumluluk anlayışıyla yola çıkanlardan biri olan Canbebe'nin projesini sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim.

“Hiçbir anne bebeğini büyütürken fizyolojik ve pedagojik gelişimle ilgili bilgi yetersizliğinden eksik kalmamalı” fikrinden hareketle geliştirilen Anneler ile Geleceğe projesi ile bebek dünyasındaki ayrıcalıkları kaldırmaya yine devam edecek. Geçtiğimiz yıl 26.600 anne ve anne adayı ile buluşulan proje kapsamında, 0-36 ay aralığındaki bebek gelişimine dair pek çok konuda değerli bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar tarafından verilen seminerlerde 9 şehirde, 14 lokasyona gidildi. 7500 km yol alındı.

2017’de hedefe ulaşılarak başarılı olunan projeye, bu yıl 14 Mart’ta Antalya’da başlandı. Yeni doğan Hemşiresi Esra Ertuğrul ve Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ve Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek ücretsiz seminerlerde yine annelere ve adaylarına ulaşılacak. Bebeklerde uyku rutini oluşturulmasından, evdeki ilk yardıma; bebeklerde ek gıdaya geçiş dönemi (BLW) ve oyunun bebeğin gelişimindeki etkisine kadar pek çok konu konuşulacağı seminerlerde her anneye bebeği için kullandığı boy bez de armağan ediliyor olacak. Uzman Ekip 12 Nisan’da Mersinli anneler ve anne adaylarıyla buluşacak.

Biz ebeveynler için düşünülen bu eşsiz projeyi şahsen ayakta alkışlıyorum...