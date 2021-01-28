Astroloji hakkında bilmeniz gerekenler

Astroloji gitgide daha da merak konusu olmaya başlıyor. Peki astroloji nedir, nasıl gelişti? Burçlar veya gezegenler hayatımızı nasıl etkiler? 2021 yılında hangi burçları aşk ve evlilik bekliyor, hangi burçlar dikkatli olmalı? Hepsi ve fazlasını Astrolog Demet Hoşman'a sordum.

Astroloji nedir ve nasıl gelişti?

Astrolojinin ilk şekillenmesi MÖ. 2500 yıllarında Mezopotamya’da başlamıştır. Asur ve Babil uygarlıkları astrolojinin gelişmesinde ve yayılmasında önemli rol oynamışlardır. Günümüzde batıda var olan astroloji sisteminin kökeni de Eski Yunandır.

Gökyüzündeki gezegenlerin dizilişlerinin ardından yaşanan doğa hareketleri ve kişisel hayatlarındaki olayları gezegenlerle ilişkilendiren kişiler kendilerine göre notlar almaya başladılar. İdris peygamber de burçlarla ve gezegenlerin etkileri ile alakalı yıldız okuma bilgisi verilmiş peygamberlerden biridir.

Astroloji danışmanları geçmişte kraliyet mensuplarına, toplumun üst sınıfında yer alan ailelere, Osmanlıda da padişahlara ve saray ahalisine danışmanlık verirlerdi. Ülkemizde ileri bir durumda iken Tanzimat Dönemi’nden itibaren gerilemeye başlamış, son yıllarda ise yoğun bir şekilde toplumun her kesiminin ilgisini yeniden çekmeye başlamıştır.

Yıldız Haritası (Horoskop); gezegenler, güneş ve ayın kişinin doğum anındaki konumları baz alınarak, matematiksel hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan kişiye has Doğum Haritasıdır. Binlerce yıldır elimizde var olan bilgilerin ışığında kişiye karakter ve gelecekteki hayat yolculuğu ile ilgili analizler, öngörüler, yorumlamalar yapılır.

Astroloji; meteoroloji gibi kişinin hayatındaki fırtınaları, yağmurları, güneşli günleri bildiren ve önlem alınmasını sağlayan bir ilimdir. Fırtınanın gelişi değiştirilemeyebilir ama gelişi önceden bilindiği zaman, önlem alınabilir ve negatif etkiler en aza indirgenebilir.

Astrolojiye nasıl başladınız?

Yaklaşık 24 yıl önce elime geçen bir kitap sayesinde merakım arttı. Sadece burcumuzdan ibaret olmadığımızı, bizi etkileyen birçok gezegen olduğunu öğrenmemle araştırmalara başladım. Kodlarımda var olan bilginin açığa çıkması gibiydi ve ilk üç günde astrolojinin ana temalarını sökmüştüm. Fakat yine de 5 yıl boyunca günde en az 5 saat çalışarak astrolojiyi tam anlamı ile öğrenmeye çalıştım. Bir gün adımın duyulması veya maddi bir kazanç elde etmek gibi bir düşünceye sahip değildim. Daha sonraları internette bir sitede ilk yazılarımın yayınlanmasının ardından adım duyulmaya başladı. 2010 yılında ilk olarak bir gazetede yazmaya başladım. Ardından bazı gazete ve dergilerin basılı ve dijital yayınlarında yazdım. Çeşitli TV programlarına gerek davetli, gerekse sürekli yorumcu olarak katılımda bulundum.

Bugüne kadar birçok kişi ve kuruma danışmanlık vererek yardımcı oldum. Dünyanın birçok yerinde yaşayan kişilere yazılarım, verdiğim eğitimler ve danışmanlıklarla ışık olmaya gayret ediyorum.

Burçlar veya gezegenler hayatımızı nasıl etkiler?

Astroloji yolları gösterir, seçim şanslarımızı anlatır, karar ise kişinin hür iradesindedir. Astroloğun yapması gereken ise; kişiye yorum yaparken kaderden öte seçenekleri izah etmesi ve gideceği yollarda karşısına çıkacak engelleri ve ödülleri göstermektir.

Kadınlar mı erkekler mi daha meraklı astrolojiye?

Tahmin edeceğiniz gibi kadınlar daha meraklı ama son dönemde erkekler de astrolojiye fazla ilgi göstermeye başladı. Özellikle finans konuları, iş ortaklıkları, siyasi arenadaki durumlar ve geleceğe dair merak edilen hemen her konuda birçok erkek danışmanlık alıyor.

Güzellik konusunda da astrolojik tüyolar verdiğini biliyorum, 2021’de estetik operasyonlar açısından hangi burçlar daha dikkatli olmalı?

Satürn Kova burcunda olduğu için; Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçları estetik operasyonlar ve saç ekimi gibi konularda riskli gruptalar. Ayrıca Boğa burcundaki transit Uranüs değişime ve marjinalliğe zorlar. Estetiğe en karşı olan Boğalar bile kendilerini değiştirme konusunda esnek davranabilirler. Bu sebeple Boğalar estetik operasyonlarda en çok dikkat etmesi gereken burç olarak görünüyor.

İnsanın yaşam yolculuğu ve geleceği bir horoskop analizinde görülür mü?

Astroloji ilmine hakim olan bir astrolog, doğum tarihi ve saati net olarak bilinen bir kişinin karakter analizi, çevresindeki insanlarla nasıl uyum sağlayabileceği, hayatındaki dönüm noktaları (evlilik, çocuk sahibi olma, kazalar, iş, aşk vs) gibi konularda isabetli öngörülerde bulunabilir.

Astrolojiye inananlar kadar inanmayanlar da var, hatta kızgınlıkla eleştirenler de oluyor. Bu tip yaklaşımlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hepimiz farklıyız, o nedenle herkesin görüşüne saygı duyarım. Kimseyi astrolojiye inandırmaya da uğraşmam, inanmayanla tartışmaya da girmem. Ama şunu da belirteyim; daha önce astrolojiye inanmayıp, önyargı ile bakan ama şu anda atacakları her adımda danışmanlık alan bir çok danışanım var.

Gazetelerde yayınlanan günlük burç yorumları gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Ben de birçok gazete ve internet gazeteciliğinde burç yorumları yaptım. Birebir horoskop tahmininde bulunduğumuz gibi yorumlar tutmayabilir. Çünkü orada yapılan, kişinin horoskopundan bağımsız sadece öz burca veya yükselen burca göre yapılan yorumlardır. O gün veya o hafta içerisinde burçların aldığı açılar ve özellikle hızlı transit yapan ayın durumuna göre tahminlerde bulunulur. Eğer öz burcunuz horoskopunuzda çok güçlü durumda ise tahminlerin birçoğu tutacak, tersi durumunda ise tahminler kişiye uymayacaktır.

2021 yılında hangi burçları aşk ve evlilik bekliyor?

Koç, İkizler, Terazi ve Yaylar yıl boyunca hem maddi konularda hem de aşk konularında en şanslı burçlar olacak.

Karakterimizi hangisi belirler: Burcumuz mu, Yükselenimiz mi, Ay burcumuz mu?

Hepsi bir arada ve daha fazlası da var. Ben karakter analizinde Güneş (öz burç) ay, yükselen, Merkür, Venüs ve Mars gezegeninin yerleştiği ev ve açılarına göre analiz yaparım. Biri diğerinden daha az ya da daha çok önemlidir diyemem.

Ülkelerin de doğum haritası var mı? Türkiye için neler söyleyebilirsiniz?

Ülkelerin de doğum haritası var. Cumhuriyet’in ilanı baz alınarak oluşturulan horoskopa göre bizim ülkemiz Akrep burcu, yükselen Yengeç ve ay burcu İkizler. Zorlu görünümlere sahip bir horoskop olduğu için, kurulduğu günden bu yana dört başı mamur günleri uzun süreli yaşayamadığımız aşikar bir durum.

2020 Tüm dünya ve ülkemiz açısından zorlu bir yıl oldu. 2021 yılı da pandemi sebebiyle hem sağlık, hem de ekonomik açıdan olumlu bir yıl olarak görülmüyor.

İşsizlik artabilir, birçok kişi kepenkleri indirebilir hatta ünlü markalar ve şirketler de küçülme yolunu seçebilirler.

İpek İleriak

Instagram: @ipekdagistanli