Göz kapağı estetiği (bleroplasti) hakkında merak edilenler

Aynaya baktığımızda yada fotoğraf çektirdiğimizde göz kapaklarımızın ciddi bir şekilde yer çekimine yenildiğini görmek mutsuzluk yaratıyorsa bir doktora gitmenin zamanı gelmiştir.

41 yaşında olan ben yıllardır erteliyordum sebebi ise tabii ki heyecan korku ve kafamdaki bir takım sorulardı. Ama ne yalan söyleyeyim bu kadar kolay olduğunu daha önce bilseydim 10 yıldır mutsuz bir şekilde gezmezdim.

Yeni yıla yenilenerek girmemi sağlayan Sevgili Op.Dr.Güray Yeşiladalı’ya sosyal medyadan bana sorulanları ve merak ettiklerimi sordum.

Bana gelince hemencecik iyileştim. gözkapağı altında saklandığı için izlerim belli değil, göz makyajını güvenle yapıyorum kısacası daha genç ve açık gözlerle 2021’e bakıyorum.

Göz kapağı estetiği nedir?

Göz kapağı estetiği ya da blefaroplasti, alt ve üst göz kapaklarına uygulanan, sarkmış deri ve fazla kas dokusunun çıkarılması ve göz çevresi dokularının gerdirilmesine yönelik plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılan cerrahi uygulamalar bütünüdür.

Kaç yaşından sonra bu ameliyatı yaptırabiliriz? Ameliyat olduk peki ya yıllar sonra tekrar ihtiyaç duyarsak?

Çok genç hatta çocuk yaştaki kişilerde bile genetik ve doğumda oluşan durumlardan ötürü düşük göz kapağı problemleri olabiliyor. Bu durum aşırı rahatsız edici ise elbette daha genç yaştaki hastaları da operasyona alabiliriz. Yaş sınırlaması değil de göz kapaklarının gözü ne derecede etkilediği baz alınarak operasyon kararı vermek daha doğru olur. Operasyon sonrası vücut normal yaşlanma ve deri sarkması akışına elbette devam edecektir, bir daha bu sorun yaşanmaz ya da göz kapağınız sarkmaz diyemeyiz...

En çok kadınlar mı erkekler mi göz kapaklarından şikayetçi?

Aslında hem kadınlar hem erkekler şikayetçi ama kadınlar; özellikle de estetik görünüm ile kaygıları sebebiyle daha çok yaptırıyor.

En çok merak edilen soru göz kapağı estetiğini plastik cerrah mı göz doktoru mu yapmalı?

Göz kapaklarının estetik müdahaleleri, bu unvanı kullanmaya hak kazanmış Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahlar tarafından yapılmalıdır.

Sosyal medyada bana çok soruldu ya iz kalırsa?

Cerrahi müdahale yapılan her yerde az da olsa iz kalır, göz kapakları vücudun en hızlı ve iyi iyileşen bölgesidir. Ameliyat planlamasında dikişlerinizi tam gözkapağı katlantısına gelecek şekilde planlıyoruz. Bu iki nedenden dolayı, iz kalma şikayeti pek olası değil.

Alt göz kapağı estetiği peki ne revaçta?

Alt gözkapağı sorunları genellikle orta yüzdeki sarkmalarla beraber oluşur. Bu sebeple çoğunlukla bu iki soruna birlikte çözüm bulmaya çalışıyoruz. Üst göz kapağı kadar olmasa da alt göz kapağı ameliyatları da sık yapılan cerrahi müdahalelerdendir.

Bu ameliyatı olmak istiyoruz ama karar veremiyoruz haydi motive edici birkaç tüyo verin bize?

Düşük göz kapakları her şeyden önce sağlıklı görüş açısına sahip olmanızı engeller, farkında olmadan görme konusunda kendinizi yormuş olursunuz bu sebeple bu ameliyatı öncelikle göz sağlığınız için öneririm. Bunun yanında hem iş hem de özel hayatınızda düşük göz kapakları sizi yorgun ve olduğundan yaşlı gösterir, daha genç gözükmek büyük bir motivasyon! Son olarak özellikle kadın hastalarımdan sıkça aldığım bir geri bildirim; makyaj yapmaktan çok daha keyif aldıkları yönünde :)

Sosyal medya filtreleri kadar güzel olmak hepimizin hayali oldu son yıllarda. Türk kadınlarının olmak istediği ilk iki operasyon nedir?

Filtrelerde burun ve yüz hatlarında inceltme, kırışıklıkları giderme gibi etkiler oluyor, bununla da eşleşen şekilde en çok talep aldığımız ameliyatlardan biri burun estetiğidir. İkinci en çok tercih edilen operasyon ise meme operasyonları; meme büyütme, meme küçültme, meme dikleştirme olmak üzere oldukça talep olmaktadır.

İpek Dağıstanlı

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