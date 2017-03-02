Bir Ergenler Kulübü Üyesi Annesini Dinliyorsunuz!

Küçüğüm daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım, öğünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok küçüğüm, bu yüzden saçmalamam, yenilmem bu yüzden, kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar yolun başındaymışım meğer, elimde yalandan kocaman oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok küçüğüm, bu yüzden korkularım, gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem, savunmam bu yüzden, bu yüzden küçük bir iz bırakmam için didinmem. Küçüğüm daha çok küçüğüm… şarkısıyla ergenlik dönemini ne güzel anlatmış değil mi Minik Serçe?

Bu şarkıyı dinlerken gözlerinizi kapatın ve ergenlik döneminizi düşünün. Hayatın en coşkulu, en heyecan dolu, en kaygılı aynı zamanda en depresif dönemi değil miydi ergenlik? Aklımızın bir karış havada olduğu, dünya yanıyor deseler " aaa nerede yanıyor?" diye dönüp arkamıza bakacağımız bir ruh haliyle yaşamak. İşte bunun adı ergenlik. Benim zamanımda değişen bedenim ve ruh halimle çocukluktan erişkinliğe geçmek sanki şimdiki zamana göre daha kolaydı. Aşkı, üzüntüyü, öfkeyi, hayal kırıklığını bu dönemde öğrendik. Keşke yapmasaydım dediğimiz şeyleri de tabii ki. İşte bu dönem ergenlik kulübü üyeliğimizin olduğu dönemdi. Şimdi bizim evde bu kulübe üye bir genç var. Daha doğrusu ne genç ne yetişkin bir çocuk annesiyim ben. Artık benimde sorumluluklarım var. Çünkü bizim çocuklarımız bizden farklı ergenlik yaşayacaklar bunu kabul etmiş durumdayım. O zaman hem kendime hem ebeveynlere ipuçları;

• Ufak tefek hataları görmezden gelelim.

• Onu iyi komşu çocukları ile kıyaslamayalım.

• Tenkitte cömert olduğunuz kadar övgüde ve takdirde de cömert olalım (olumlu davranışlarını dile getirelim.)

• Bazı durumlarda yanlış yapma ve seçme hakkı verelim ki; davranışlarının sonuçlarına katlanmayı öğrensin.

• Uymasını istediğiniz kuralların nedenlerini açıklayalım ki; körü körüne itaat etmek yerine anlasın.

• Çocuğumuzu olduğu gibi kabul edelim.

• Model olup, tutarlı olmaya çalışalım ki; yalana başvurmasın.

• Güvendiğimizi hissettirelim ki; o da kendine güvensin.

• Etiketlemeyelim ki; kendinin öyle olduğuna inanmasın.

• Başkalarıyla asla kıyaslamayalım kendini değersiz hissetmesin.

Bu kulüpten geçmeden erişkinler dünyasına geçiş yok. Bu süreci başarılı bir şekilde geçirmenin anahtarı ise anlayışlı ve sağlıklı bir iletişim. Kısacası; kulüp eski ama üyeler hep yeni, ergenlik olgusu da hep aynı. Biz ebeveynlere düşen tek şey ise onların bu dönemini sağlıklı geçirecek ortamı kurarak mutlu yetişkinler olmalarını sağlamak...

İpek Dağıstanlı

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