Bugünün Çocukları Geleceği Yazıyor!

Şimdiki çocuklar çok şanslı diye bir klişeyle başlayayım cümleye. Çünkü ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için sonsuz fırsat var bu yüzyılda onlar için. Erken yaşta kazanılan beceriler hızlı bir şekilde pratiklik kazanır durum böyle olunca biz ebeveynlere düşen görev onların olaylara seyirci kalmamasını sağlamak, bilgisayar önünde vakitlerini tüketerek değil üreterek geçirmeleri için yönlendirmek. Şimdi size geçtiğimiz günlerde büyük oğlum Emir’in deneyimlediği geleceğin okuryazarlığı konumunda olan “Geleceği Yazıyorum” kodlama ve robotik atölyesinden bahsetmek istiyorum;

Garanti Bankası ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Tasarım Odaklı Düşünme” temalı kodlama atölyesi ile çocuklar, Scratch yazılım geliştirme platformu ve programlama dilini öğreniyor. Ardından, LEGO’nun We Do 2.0 setinden yararlanarak birer robot yapmaları ve bunu çalıştıracak kod yazmaları isteniyor. Etkinliğin sonunda çocuklar, programını yazdıkları robotun prototipini eğitmenlere sunuyor.

Eğitim kapsamında, 21. yüzyılda öne çıkan yaratıcı düşünme, yeni fikirler bulma, liderlik, sorumluluk, sosyal öğrenme yolları ve işbirlikçi çalışma becerileriyle birlikte, çocuklara kodlama mantığının öğretilmesi amaçlanıyor.

Çocuklar Scratch’te oyun yaparken algoritma mantığını da öğreniyorlar. Bir işi yaparken ilk neyden başlamaları gerektiğine karar vermeleri, eğer kod istedikleri sonucu vermediyse, bunun sebebini düşünmeleri ve sırayı düzeltmeleri gerekiyor. Bu da algoritmik düşünme becerisini geliştirmekte.

Algoritma, bir problemi, parçalara ayırarak ve belli bir sıra ile çözmek için tasarlanan yoldur. Analitik düşünme becerisi de, bir problemi en kolay ve en hızlı şekilde çözerek gelişir. Bu sayede pratiklik kazanan çocuk, çözüme çabuk ve doğru kararlar alarak ulaşır.

Garanti Bankası ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlikte biz ebeveynler de unutulmadık. Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmekten tutun da Ebeveynlik Tutumlarına kadar bir çok konuyu Rehberlik ve Psikolojik Danışman Doç. Dr. Bilge Uzun hocamızın sunumuyla interaktif bir şekilde dinledik ve bilgilendik bu söyleşide.

Çocukların geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunduğu kodlama eğitimleri Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçiyor. Eğitimin sonunda programını yazdığı robotu eğitmenlere ve bize sunan Emir’in ise keyfine diyecek yoktu.

İpek Dağıstanlı

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