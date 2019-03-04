Çocuklarda Teknoloji Kullanımı

Dijital çağın teknolojik çocuklarını doğurduk bu yüzyıla. Telefonu tutmayı benden iyi biliyorken bir şey izlerken reklamı atlaya hoop basıveriyor. Ne oldu da, nasıl oldu da hamilelikte içtiğimiz folik asit hapları sonucu mu oldu bunlar? Sanırım biraz evet biraz hayır. Bence bizim elimizde gördükleri telefonu öğrenmezlerse onlara kızacağımıza sanıyorlar. Şaka bir yana kafamdaki deli soruların mantıklı cevabını Park Tarabya Anaokulu, Klinik Psikoloğu Sevgili Betül Uzun'a sordum;

Çağımız teknoloji çağıyken uzak mı tutalım çocuklarımızı teknolojiden?

B.U : Çağımızın teknoloji çağı olduğu muhakkak, dolayısıyla teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanmamak, sadece içinde bulunduğumuz anı zorlaştırmak olur. Birçok anlamda hayatımızı kolaylaştırdığı, özellikle bilgi edinme amaçlı kullanıldığında öğrenmeyi daha kolaylaştırdığı göz ardı edilemez. Yapılması gereken faydalarından yararlanmak, zararlarından korunmaktır.

Nedir peki zararları?

B.U: Teknolojik ürünlerin kullanımıyla geçen süre zarfında çocuk interaktif bir iletişim içinde olmadığından dil becerisi yeterince gelişmeyebiliyor, kelime hazinesi yaşına uygun olmayabiliyor. Çocuklar izlediği karakterle özdeşim kurdukları için benimsedikleri tutum ve davranışlar nedeniyle akranlarıyla ilişkilerinde bozulmalar başlayabiliyor. Konsantrasyon problemleri sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan biri maalesef. Üretkenliğin ve yaratıcılığın olmaması hayal güçlerinin zenginleşmesini engelleyebiliyor. Fiziksel gelişim açısından da hareketsiz geçirilen zamanın yoğunluğundan kaynaklı eklem ağrıları ya da kas gelişiminde sorunlar ortaya çıkabiliyor. İzlediklerinden ve oynadıklarından etkilendikleri için de korku ve kaygı problemleri çıkabiliyor karşımıza.

Peki ebeveynler olarak, teknolojinin zararlarından çocuklarımızı nasıl korumalıyız?

B.U: Evde televizyon sürekli açık kalmamalı, telefonların sessize alındığı zaman dilimleri olmalı ki iletişimin güçlenmesi için göz göze geldiğimiz, beden dilini kullandığımız, karşımızdakini can kulağıyla dinlediğimiz etkileşimleri çocuğumuza yaşatalım.

-Mümkünse 3 yaşından önce çocuklarımızı teknolojiyle tanıştırmamalıyız. 3 ve 6 yaş arası çocuklarımızın tablet veya telefon kullanımı ise maksimum 20 dakikayı aşmamalıdır. Zaman kısıtlaması olsa dahi içeriklerin daha çok eğitsel alt yapıda olmasına özen göstermeliyiz.

-Çocukların odalarına televizyon ve bilgisayar koyulmamalıdır veya kendilerine ait bir teknolojik ürün olmamalıdır. Bu elektronik aletlerin kullanımı ortak alanda sağlanmalıdır.

-Çocuğun teknolojiyle geçirdiği vakitlerde mümkünse yanında bir yetişkin olmalıdır. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz sahnede, çocukla doğru- doğru olmayan kavramlar üzerinden konuşup, duyduğu ya da gördüğü bilgiyi koşulsuz kabul etmesini engellemiş olabiliriz.

-Çocuğun boş vakitlerinde ilgileneceği başka bir uğraşı olursa, teknoloji tercih etmesi de oldukça azalacaktır. Fiziksel oyunlar veya çeşitli masa başı etkinlikleri ile özellikle okul dışındaki vakti nasıl değerlendirebilecekleri ile ilgili rehber olmalıyız. Ayrıca, çocuğun yeteneği ve isteği doğrultusunda herhangi bir spor ya da sanatsal faaliyete de kanalize etmek oldukça önemlidir.

-Uyumadan en az kırk beş dakika önce televizyon tablet ya da telefon kullanımı sonlandırılmalıdır ki, çocuk olabildiğince rahat uykuya geçebilsin.

-Teknolojik ürünün fazla kullanımının sağlığı olumsuz yönde etkilediği konusunda konuşmalar yapılıp, bu konuda çocuklar için farkındalık sağlamaya çalışılmalıdır.

-En önemlisi de ebeveynler olarak bizler de doğru model olmak adına her daim televizyon seyretmemeye, sürekli tabletle, bilgisayarla ilgilenmemeye özen göstermeliyiz. Çocuklarımızla birlikte fırsat buldukça açık havada, doğada daha çok vakit geçirmeliyiz.

Teşekkürler

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