Down Sendromu 1 Eksiklik Değil 1 Fazlalıktır Gününü Kutladık!

Down Sendromu nedir? diye sorsam hepimizin bir bilgisi ve anlatacak hikayesi vardır. En basit tanımıyla çocuğun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Ve genetik farklılıkla dünyaya gelen çocuklar çok özeldir. Tıpkı her çocuk gibi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından Pendik Belediyesi ve Pendik Kent Konseyi işbirliğinde Doğa Okulları Kurtköy Kampüsünde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi. Öğretmenlik yaptığım yıllar 21 Martta anlattığım bu günü o özel çocuklarla birlikte bu yıl geçirmek benim için harika bir anı oldu.

İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Aktifiz Toplumun İçindeyiz; Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi” projesi kapsamında Doğa Okulları Kurtköy öğrencilerini Down Sendromlu çocuk ve gençlerle bir araya geldim.

Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık yaratmak, Down sendromlu bireylerin ayrımcılık ve önyargıya maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 0-24 yaş arası 35 Down sendromlu çocuk ve genç akranları ile birlikte fiziksel aktivite programına katılım gösterirlerken ebeveynler de “Down Sendromlu bireylere yönelik tutumlar; engeller ve destekler” konulu çalıştaya coşkulu bir katılım vardı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Bütünleşik Fiziksel Aktivite Programı ile gerek öğrenciler gerekse ebeveynler ile yürütülen bu çalışmaların Down sendromlu çocuklar için kapsayıcı ve destekleyici bir toplum oluşumuna katkı sağlayacağı beklenmektedir. Böyle bir projeyi hayata geçiren İstanbul Gedik Üniversitesi'ni ayakta alkışlarken hem bir anne hem bir eğitimci olarak kalben destekliyorum.

İpek Dağıstanlı

ipekile.com