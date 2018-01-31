Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü Açıldı!

Önümüzdeki günlerde 3 yaşına girecek olan Almir bugünlerde mutlu... "Neden?" diye soracak olursanız hayranı olduğu Pepee ve onun ailesiyle tanıştı. Tanışmakla kalmayıp, hayatında ilk gittiği tiyatro oyununda kendini sahneye bile attı.

Bunları ona yapması için fırsat veren, 2 ay önce Şükrü Saraçoğlu stadının içinde açılmış olan Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulubüne borçlu.

Deneyim kulubunde neler mi var; STEM+A yani Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat var.

Bu branşlar her saat başı eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklarla buluşuyor.

Diğer en sevilen kısım ise; Çocuk Tiyatrosu "Çocuğumu güzel bir tiyatro oyununa götüreyim acaba saat olarak uyar mı yetişebilir miyiz bu trafikte tiyatroya?" diye kara kara düşünmenize gerek yok!

Çünküüü her ay yenilenen her saat başı çocuklarla buluşan Pepee ve arkadaşları var.

Üstelik çocuklar eğlenirken bizlerde ebeveyn kafeteryasında keyif yapıyoruz ve onları izliyoruz.

Uzun lafın kısası Almir ve ben Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübünde çook eğlendik. "Sömestr için nereye gitsek, ne yapsak, çocuklar evde pek sıkılıyor..." diye düşünüyorsanız tavsiye edeyim arkasından da anlatayım;

Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü; eğlenceli eğitim konsepti kapsamında hazırladığı deneyim atölyeleri ve tiyatro oyunlarıyla, 7 Aralık 2017 tarihinde kapılarını açtı.

Düşyeri’nin anne-baba-çocuk ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturduğu Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü; ebeveynler kahvelerini içip keyifli bir sohbet ederken, çocuklarını görebilecekleri bir alanda özel içeriklerle eğlenerek öğrendiklerine şahit oldukları, hiçbir yerde olmayan çocuk oyunlarını izleyebildikleri “Düşyeri Sahne” ile çocuklarını kaliteli tiyatro oyunları ile buluşturabildikleri çok özel bir deneyim ve tiyatro kulübü.

STEM+A Deneyimleri nedir?

Stem+A (Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, ve sanat) başlığındaki her branş için hazırlanan deneyimler; her saat başı, sanat ile harmanlanan eğlenceli ve eğitici deneyimlere dönüşerek çocuklarımızla buluşuyor.

Çocuklarımıza kaliteli vakit geçirmeleri ve dünyayı üretici bireyler olarak algılamaları için dizayn edilen deneyimler, Fenerbahçe Düşyeri gücü ile tüm çocuklara eğlenceli saatler yaşatıyor.

Düşyeri Sahnesi

Birbirinden eğlenceli, gülmeceli, düşünmeceli tiyatro oyunları, Pepee Tiyatro Gösterileri, Fenerbahçe Düşyeri Sahnesinden çocuklarımıza tarifsiz bir tiyatro deneyimi yaşatıyor.

Macera, keşif, eğlenceli şarkılar ve yaratıcılık dolu tiyatro oyunları ile gösterilere interaktif katılabilen çocuklarımız, unutulmaz saatler yaşayıp düş kurmayı öğreniyor.

Ebeveyn Kafeteryası

Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nde ebeveynler de unutulmadı. Çocuklar kaliteli ve eğlenceli saatler geçirirken, ebeveynler de çocuklarını görebilecekleri şekilde özel tasarlanmış ebeveyn kafesinde kahvesini yudumlayıp lezzetli yemek ve atıştırmalıkların tadına bakabiliyor. Özel Çocuk menüleri ile tüm aile Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü ayrıcalığını yaşıyor.

fenerbahcedusyeri internet sitesinden ve Fenerbahçe Düşyeri Mobil Uygulaması ile Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nü her zaman takip etmek mümkün.

Ayrıca website, mobil site ve mobil uygulama üzerinden barkod sistemi ile online bilet alarak aileler; rezervasyonlarını çok önceden yaptırıp direkt telefonlarına ulaşan biletler ile hızlıca deneyim ve tiyatrolara girişlerini yapabiliyor.

İpek Dağıstanlı

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