İlk adımla atılan ayakkabı bebeğimiz için doğru olmalı!

Beklediğim an geldi artık Almir tutunarak ayağa kalkmaya çalışıyor, ayakları üzerinde tay tay duruyor hoop poposu üzerine düşüyor. Bu ne demek "Artık yürümeyi merak ediyorum, tutmayın beni Sevgili Annecim, Babacım" demek değil mi? Öncelikle bebekler emekleyeceği ve yürüyeceği zamanı gayet iyi bilirler. Bu yüzden onları zorlamak çok yanlış. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendini hazır hisseden her bebek 10-18 ay arası yürür. Onlar için de en önemli şey rahatlıktır. İlk oğlum Emir, 8 aylık emeklemeye başlamıştı daha doğrusu bizde onunla birlikte emeklemeye başlamıştık. "Hadi Emir, geell ha gayret hadiii" diye diye emeklemesine yardımcı olduk yerlerde sürüne sürüne. Ama Almir abisinin tam tersi, pek bir meraklı emeklemeye 6. aydan sonra evin içinde keşfetmediği yer kalmadı şimdi 10 aylık emeklemeden sıkıldı, yürüme ve etrafı karıştırma telaşında. Evin içinde yumuşak tabanlı kaydırmaz çoraplar ve patiklerle emekleyip tutunarak kalkıp adım atmaya çalışıyor. İlk adım heyecanı hem Almir'i hem bizi sarmış vaziyette. Sıra ilk adım ayakkabısı almada. İtiraf etmeliyim ki Almir doğmadan önce ben ve çevrem başladı ayakkabı alışverişine :) Ayy ne şirin rengine bayıldım derken ayakkabı dolabı oldukça çoğaldı peki sadece şıklığına mı vurulup ayakkabı almak doğru mu? Eğer yetişkinsek Evet :) şaka şaka bizim içinde ayak sağlığı ve rahatlığı önemli ama söz konusu minicik ayaklarsa daha da önemli bir mevzu bu. Evde kaydırmaz çoraplarla özgürce takılsınlar ama sokağa çıkarken giydireceğimiz ayakkabının özellikleri önemli;

İlk adım ayakkabısı, ayağa uygun, sıkmayan, bileği saran olmalıdır. Ayak topuğunun arkasına gelen kısım sert, ayak tabanının çukurluğuna gelen kısım yüksek, taban kısmı da esnek olmalı.

İlk adımla birlikte ayaklar sürekli büyüyor. Düztabanmış gibi görünebilir yada içe doğru basabilir korkmayın doktora bu durumu sormayı unutmayın ama. Çünkü ayak problemleri küçük yaşta düzeltilebilir. 2-3 ayda bir büyüyen ayaklar rahat esnek ayakkabı seçimiyle sağlıklı büyür.

Ayrıca bebek ve çocuklar ayakkabı konusunda inatçı olurlar. Bazıları ayakkabıdan nefret eder, çorap giydirmek çok zordur, her zaman çıkartırlar. Onlar inat yaparken biz sakin olup ayakkabılarını giymesi için zorlamalıyız bu konuda mücadele etmesine izin vermeyin. Ama tam tersi de olabilir bu durum, bazı çocuklar ayakkabısız gezmez yere çıplak ayakla kesinlikle basamaz. Tabii her çocuk farklı karakterle doğar büyürken mizacı oluşur. Biz ebeveynler çocuklarımıza oyunlarla doğru olanı anlatarak sevdirmemiz ve öğretmemiz lazım. Hayatı boyunca atacağı adımları için sadece görüntüsüne kapılıp ayakkabı almayalım. Ayak bileğinin hareketlerini engellemeyen , yürümesi kolaylaştıran, sıcağı ve soğuğu içine almayan ayakkabıları tercih edelim ki minik ayaklar sağlıkla büyüyüp, geleceğe başarılı adımlar atsın...

İpek Dağıstanlı

http://ipekile.com/