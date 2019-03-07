Kadın Olmasaydı Aşk Olmazdı!

Erkekler ne kadar kadınlardan güçlü olduklarını iddia etseler de kadınlar olmasaydı erkekler olmazdı! İnsanlığın anasıdır kadın. Erkeklerin ise koltuk değneğidir biz olmazsak düşerler. Fiziksel yapımız izin vermez belki güce ama irademizle anaç ruhumuzla meydan okuruz hayata! Yuvayı yapan, eşini yönlendiren, çocukların terbiyesi ve bakımından mütemadiyen sorumlu, ailenin bütünlüğünü sağlayarak ayakta durması için çabalayan bir dişi kuştur o.

Şimdi beylere bir sorum var? Hani çoğu zaman bizden çok şikayet edersiniz ya. Bizler olmasaydı kalbinizi çarpıtan AŞK denilen o duyguyu nasıl yaşardınız? Ne kıskanılacaktınız ne de kıskanabilecektiniz. Evini çekip çeviren, hastalandığında çorbanı yapan, prensim ve prensesim dediğin çocuklarının annesi ve saymakla bitmez bir çok şey kadın olmasaydı olmazdı!

Hayallerimize kavuşmak türlü zorluklarla mücadele etmek kadın ve erkek için oldukça zor. Ama Türkiye'de yaşıyorsan ve kadınsan daha da zor. Masum hayaller kurduğumuz çocukluğumuzun finalinde güçlü kadın rolüne terfi ediyoruz. Toplumun bize dayattığı tabulara rağmen rolümüzü başarıyla tamamlamak görevimiz.

Hangi işi yaparsak yapalım mükemmel olur o zaten! Çünkü bize güçlü olmayı öğretti bu hayat, erkekler, gelenek ve göreneklerimiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına şiddet ve daha bir çok şey vız gelir tırıs gider be bize... Neslin devamını sağlayan, hayatı üreten, erkeğin mutluluğuna ve mutsuzluğuna, başarısına ve başarısızlığına katkıda bulunan kısacası hayatın olmazsa olmazı biziz! Biz olmasaydık, erkek de olmazdı hayatın rengi de olmazdı... Kısacası ben güçlüyüm diyen erkeleri kim doğuracaktı?

İpek Dağıstanlı

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