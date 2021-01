Küçük Prens Der Ki; Büyüklerin Hepsi Çocuktur!

Annemin bana kitabı sevdirmesi şöyle olmuştur;

Yaklaşık 10 yaş civarındaydım o yıllarda şimdilerde olduğu gibi istediğimiz herşeye ulaşmak kolay değildi. Maddi durumun ne olursa olsun kolay alınmayan şeylerin değeri çok fazlaydı bizler için. Ne güzel bir zamanda geçmiş çocukluğum ahhh 90'lar :) Anne-kız gezerken annem hep derdi ki "İpeğim, yiyecek ve kitap istediğin kadar alırım ama lütfen oyuncak isteme!" Eee tabii sınırlı olunca alınabilecek şeyler, yemek yemekle de arası olmayan sıska bir kız olan ben kitaba yönelirdim. Çocuk Kalbi, Polyanna, Bir Genç Kızın Günlüğü ve tabii ki Küçük Prens... çocuklukta tanıştığım kitaplardır. Çok geç tanışanlar Küçük Prensl'e kesinlikle çocuk kitabı olmadığını anlayacaklar. İçindeki felsefelerle her yıl, her yaş okunası bir kitap her okunduğunda da farklı algı yaratan.

Çocukluk yıllarında bir çırpıda okuduğum Küçük Prens'i yakalşık 2 yıl önce oğluma tavsiye etmeden tekrar okudum. İçimden bir ses bu kitap tam bir Mesnevi dedi. Çünkü çocuk kitabı olmayan, kişiyi yetişkinliğe hazırlayan bir yol kitabı. Biz büyüklere verdiği küçük sırlar var. Yazar , Saint-Exupéry bize iyi yetişkin olmayı öğretiyor. Ayrıca kendi çizdiği resimleri suluboyayla boyamış olan yazarın bu kitabı dünya klasikleri arasında. Peki benim de hafızamdan silinmeyen Küçük Prens'in büyük öğütleri neler?

Bakmaya Değil Görmeye Çalış

Başkalarını değil kendini yargıla

Kibirli Olma

Unutmak için içmek berbat ve zayıf bir çabadır

Kendini asla fazla ciddiye alma

Eğlenceyi unutma

Keşfetmek için içgüdülerini takip et

Yabancılardan öğreneceğin çok şey olabilir

Sevdiklerinizin yerini hiçbir şey dolduramaz

Bazen sevdiklerinizin özgürce uçmasına izin vermeniz gerekir

Ve birde; İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir...