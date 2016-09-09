Ne zaman başka Çocuk yapmalı?

Cevap veriyorum 11 yıl sonra. Yook yook tabii ki şaka. Benim durumum planlanmamış aksine tek çocukta kalmayla başlamış bir hikaye. Bebeklerimiz yürümeye başladığından itibaren akrabalar, arkadaşlar yedi kat yabancıların en çok sormayı sevdiği soruyla karşılaşıyoruz. "Başka çocuk yapacak mısınız?" Bu sorunun devamı "Ne zaman?” diye de devam eder. Bunu duymak bizim de kafamızı meşgul eder ama başka çocuk yapıp yapmamaya karar vermek alacağımız en önemli kararlardan biridir ve iyi düşünülmelidir.

İkinci çocuk deyince hemen akla, yaşam tarzımız, maddi durumumuz, iş hayatımız gelir kaygılanırız. Eşiniz ve siz, başka çocuk yapma olasılığını düşünürken, birbirinize şefkat ve saygıyla yaklaşıp ailenizi büyüterek güçlendirmeyi düşünürseniz karar vermek daha da keyiflenir. Üçer beşer yaş fark olan 3 çocuk hayalini kurmuş bile olsak başka bebekle baş edip edemeyeceğimiz her zaman soru işareti oluşturur kafada. Umutlar, korkular, hayaller ne olursa olsun, 11 yıl aradan sonra tekrar ebeveyn olan eşimle ben, kendimizi ilk kez çocuk sahibi olmuş gibi hissettik. İki çocuk arasındaki uzun yıl molasının artısı, yaş farkından dolayı kardeş rekabetinin hiç olmaması oldu. Aksine, küçük oğlum ağabeyini kahraman gibi görüyor. Ağabeyi de aşırı korumacı tavrıyla büyüklük taslıyor.

Peki eksileri var mı bunca yıl yaş farkının diye sorarsanız? Var tabii ki olmaz mı! Bunca yıl bebek bakımından uzak kalıp bu döneme adapte olmak biraz zaman aldı. Bebeğin ihtiyaçlarıyla ilgilenirken ağabeyin isteklerine koşturmak ayrı bir eksiydi.

İkinci bebeğin zamanlamasına etki eden diğer şeylerden biri de; Ebeveyn yani anne baba yaşıdır. Çocuk sahibi olmak için ilerlemişse yaş biyolojik saatle yarışmak zorunda kalıp elinizi çabuk tutmalısınız. Kadın olarak doğurganlığınız hemen hamile kalmaya elverişli değilse fazla beklememelisiniz. Eğer büyük bir aile olmak istiyorsanız , çocuklarınızın yaş aralığı uzun olmadan doğum yapmak en mantıklısı.

En önemlisi yüreğinizin sesini dinleyin. Farklı zamanlarda anne olmanın artıları, eksileri ne olursa olsun, hem siz hem eşiniz için en doğru zaman belki de şimdi...

İpek Dağıstanlı

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