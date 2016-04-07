Pastayı anne baba üfler çocuk 1 yaşına girer!

Çocuklarımızı büyütürken zamanın hızlı geçtiğinden yakınmayanımız yoktur herhalde? Hem yakınırız hem de yıllar sonra“Ahhh ahh ne güzel günlerdi, keşke büyümeselerdi!” demeyi de ihmal etmeyiz. İkinci oğlum ailemizin sürpriz yumurtası Almir, Nam-ı değer“Almik Tatlısı” geliyor, doğuyor, doğdu, büyüyor derken oldu mu sana 1 yaşında daha doğrusu bana :) hemde ben bu satırları yazarken 1 yaş 1 aylık yaramazın annesi olarak sesleniyorum sizlere :) Eeee ilk yaş yaklaşırken her ne kadar kutlanan bebeğin yaşı ve ilk yaşı olsa da anne babanın kutlaması haline dönüşür bu durum. İlk doğum günü, anne babanın sonrakiler çocuğun da diyebiliriz. Ne söylesem ne anlatsam agu, gugu, buuu derken bir de yürüme heyecanı, işte size 1 yaş çcocuğu. Geçtiğimiz günlerde bizim evin 2 numaralı erkeği Almir yeni yaşına “Merhabaaa” dedi.

Evin içinde tam bir curcuna yaşanmaması için aile ve arkadaşlarımız arasında bir hafta sonu kahvaltısı düzenledik. Daha doğrusu düzenledim malum babalar bu konularla pek ilgilenmez. Zaman ve mekanı bir de programı söyleriz iştirak ederler babalarımızzz :)

Son yılların doğum günü denince akla ilk gelen elementleri parti süsleri. Ben de hemen kendimce 1 yaş teması oluşturarak organizasyona başladım. Sadece anneler ve çocukları listesi yaptım, pasta ve tema düşünürken imdadımıza halamız koştu ve tv kumandalı eğlenceli mi eğlenceli bir pasta tasarlattı ( tv kumandası olmazsa olmaz oyuncağımız ) Her zaman severek gittiğimiz Yeniköy Takanik Balık, üst katını bize tahsis etti, süsledik, sevenlerimiz geldi bir de fotoğrafçı abimiz, oohhh herşey harika. Kalabalığa şaşkınlıkla bakan bütün bunlardan bir haber olan doğum günü çocuğu Almir, isimli tişörtü ve öpücükten kızarmış yanaklarıyla bence çok mutluydu:)

Anneanneli, babaanneli, halalı, amcalı, coşkulu mu coşkulu alkışların koptuğu, doğum günü şarkısı eşliğinde, “Püüüffff Almir Suham 1 yaşında! ” Doğumuyla birlikte bize gülmeyi tekrar hatırlatan, rahmetli dedesinin adını, göbek adında yaşatacak olan, ailemizin yaşama sevinci Canım Oğlum, uzun bir ömrün, hayat başarınla şansın, hep yanında olsun!

İyi ki doğurmuşum :)

İpek Dağıstanlı

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