Sabahları erken kalkmak bitti çünkü artık yaz tatili!

Çocukların iple çektikleri ve biz ebeveynlerin de sık sık duyacağımız "Annee bugün ne yapacağız?" tatili başladı! Tüm sene heyecanla tatilin gelmesini bekleyen çocuklar, sabahları erken kalkmaya ve eve yorgun argın gelmeye biraz ara verecekler. Öğrencilik yıllarımda bana, " Tatilde ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sorduklarında cevabım hazırdı "Bol bol uyumak!" Her ne kadar farketmeseler de çocuklar düzeni sever. Bu nedenle uyku düzenleri tatil boyunca bozulmasa iyi olur. Yoksa okula başladıklarında adaptasyon sıkıntısı çekerler. Eskisi gibi " Yat artık" dememekle birlikte uyku ve beslenme saatinin, düzenini biz ebeveynler olarak kaçırmayalım derim.

Onların tatiliyse eee biz ebeveynlerin de tatili öyle değil mi? Yaz tatili için anne babalara naçizane önerilerim olacak;

Yaz tatilinde çocukların en sevdiği şey koltuktan kalkmamacasına televizyon seyretmektir. Çocuk doktorları bu duruma çok kızar ve hep uyarır bizleri. Kısıtlama olmalı ama bu durum esnek tutulmamalı. Çünkü tv karşısında geçen zaman (tablet, telefon, bilgisayar içinde geçerli) aile ve arkadaşlarıyla iletişimi, hayal gücünü çalar. Süreyi mümkün olduğunca kısıtlı tutmakta fayda var.

Mevsim geçişlerinde viral enfeksiyonlar çok artar. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve ishale yakalanmayan yoktur bu geçişlerde. Çocukları lahana gibi kat kat giydirmeyerek tek parça üst kıyafetle önce terleyip sonra üşümesini engelleriz. Bu arada uzun süren burun tıkanıklığı veya geçirilen bir üst solunum yolu enfeksiyonundan 15 gün sonra dahi semptomların geçmemesi alerjiyi akla getirebilir. Panik yok hemen doktorumuzu aramak var!

Çalışan anne-babaların çocuklarının aile büyükleriyle vakit geçirerek tatilini yapması büyük şanstır. Ebeveynlerin koyduğu kuralları yıkmayı pek seven aile büyüklerinin bu davranışlarının çocuklara oldukça yararı vardır dersem şaşırmayın. Çünkü onların vereceği sevginin ve ilginin yerini hiç birşey tutmaz. Tabii ki bu durum bütün bir yazı kapsamasa iyi olur. Yoksa okula alışma sürecinde sıkıntı yaşanır.

Yaz deyince akla tatil, tatil deyince akla güneş, güneş deyince akla peki ne gelir? Tabii ki çocuklarımızı güneşten korumak! Sabah 10.00-15.00 arası güneşe çıkmamalı. E peki gün bitmedi mi? Maalesef güneş ışınları hem dik hem de sıcaklık çok yüksek o saatlerde. Gölgede bile etkilenen çocuklarımızın isyanlarını dinlemek de cabası. Şapka ve güneş kremi olmazsa olmazımızken UV filtreli güneş gözlüğünü de takmayı unutmayın!

Bir de son olarak; çocukların sıkılmaması için mutlaka yaz tatili aktivitesi olmalı. Ya bir spor okulu yada oyun saatleri, eğitici öğretici aktiviteler ve çeşitli sosyal projeler ile çocukların tatillerini verimli geçirmeleri sağlamak gerek. Özellikle de aktivite zamanlarını daha çok anne baba ve oyun arkadaşları ile geçirerek verimli zaman geçirilmesi çok önemli...

Kısacası; karneler nasıl olursa olsun, yıl boyunca yoğun emekler harcayarak tatili hak eden öğrencilerimize, velilere ve değerli meslektaşlarıma iyi tatiller dilerim.

İpek Dağıstanlı

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