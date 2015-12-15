Yeni Anne Merve Özkaynak'la Annelik Üzerine!

Bu röportaj benim için çok özel. Hem pembenar köşemin ilk yazısı hemde takipçisi olduğum son günlerin en sevilen YouTuber, makyaj, moda, stil Vloggerı, Merve Özkaynak'la yeni anneliği üzerine keyifli bir sohbet buluşması. Yaklaşık 1 yıl önce video sever oğlum Emir, " Anneee sen makyaja çok meraklısın. Bir abla var onu takip etsene " diyerek Sevgili Merve Özkaynak'ın kanalına abone olmamı sağladı. " Amaann hayatta açıp izlemem, unuturum! " derken eyeliner nasıl çekilir, kirpikler nasıl gür gösterilir, günlük makyaj nasıl yapılıra kadar herşeyi bakar izler bir de Merve'nin çantasındakileri merak eder oldum. " Merhabaa Ben Merve, kanalıma hoşgeldiniz! " sloganıyla başlayan videoları, duru güzelliği, akıcı konuşması, güven verici uslubu ve işini bilgisiyle aktarması da kısa sürede hayranlığımı arttırdı. Şimdilerde yeni annelik heyecanının doruklarında olan Merve Özkaynak'la mis kokulu kızı Melisa hakkında konuştuk;

Hani hayatımız boyunca anlattığımız o an varya hamile olduğunu öğrendiğin ilk an ne hissettin?

Nasıl tarif etsem bilemiyorum, çift çizgiyi gördüğüm an kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim, ellerim tir tir titriyordu, istemsizce ağladım, doğru mu görüyorum diye defalarca kontrol ediyordum biiir, ikiii evet evet iki çizgi bu diye tekrar ediyordum kendi kendime.

İlk kime söyledin anne olacağını? İlk eşime söyledim. Sonra ablam, annem, arkadaşlarım şeklinde devam etti. Tam bir YouTuber'a yaraşır şekilde gizli kamera sistemi kurup açıkladım eşime, hala açıp açıp izleriz. 9 ay nasıl geçti? Çok aktif bir hamilelik süreci geçirdim. Bulantılar, halsizlikler 6.haftada başlayıp 10.haftada bitmişti yerimde hiç durmuyordum sürekli dışarıdaydım, hamileliğimin son günlerine kadar, hatta arkadaşlarım bir toplantı anına doğuracağım diye korkuyorlardı.:) Anneliğin ilk günleri zordur. Bu zorlukta kimler vardı yanında? Kesinlikle öyle. Annelik bir kadın için çok iç güdüsel bir şey belki ama özellikle ilk günler bebeğinizi inciteceğim korkusuyla dokunmaya bile korkuyor oluyorsunuz. Açıkçası bu konuda biraz şansızım, doğum yaptıktan bir gün sonra ablam hollandaya taşındı, annem de sürekli benimle kalamadı arada sırada kalabildi, dolayısıyla bu zor günlerde sürekli yanımda olan kişi eşimdir. O olmasa gerçekten çok zorlanırdım. Bebeğinin göbek bağını ne yaptın? Hala saklıyorum. Babama sorsam Boğaziçi Üniversitesi'ne göm der :) Melisa büyüdüğü zaman o karar versin ne yapacağını diye onun için saklıyorum. Bebeğin ismine kim karar verdi? Babası :) Ben ilk hamile olduğumu öğrendiğim an kızım olacağını biliyordum ve hemen kız bebek isim listesi hazırlamıştım yaklaşık 20-25 isim alternatifim vardı, cinsiyetini öğrendiğimiz gün eşimin ağzından ilk çıkan Melisa oldu hem annesi gibi M harfiyle başlıyor hem de eşimin rahmetli annesinin de ismi de bir çiçek ismi. Benim de çok sevdiğim bir isim olduğu için anında içim ısındı ve benim listedeki isimlere gerek kalmadan Melisa olsun dedik. Hamileyken çatlaklar için bir ürün kullandın mı? Ben 4.ayı beklemeden hemen bol bol cildimi nemlendirmeye başladım. İlk aylar kakao ve shea yağı içeren ürünler kullandım, göbeğim büyüdükçe gerginlik de arttığından organik hindistan cevizi yağına başladım. Çatlağa son derece yatkın bir genetik alt yapım olmasına rağmen günde 3 kez düzenli nemlendirme ve bol su içerek bir tane bile çatlağım oluşmadı. Rahat mı, pimpirikli mi bir anne olacağa benziyorsun? İtiraf etmem gerekirse maalesef pimpirikli bir anneyim. Bu evhamlı halimin biraz da detaylı ultrason döneminde geçirdiğim o sıkıntılı dönemlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Amacım daha rahat bir anne olmak önce kendim için sonra Melisa için. Çünkü şu bir gerçek ki; ne kadar evhamlı olursanız o enerji bebeğinize o kadar yansıyor. Bu aralar bu konuda özellikle bolca kitap okuyup biraz daha kendimi rahatlatma üzerine çalışıyorum Bebek ve iş arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsun? Profesyonel hayatıma bebek sahibi olmak için ara vermiştim, birgün bebeğim olursa evden de yapabileceğim bir uğraşım olsun istiyordum. Zor oluyor mu? Evet. Ama Melisa büyüdükçe sıkıntıların da zamanla azaldığını fark ettim, şimdi hem kendimi hem de işimi Melisa'ya göre senkronize ediyorum, o uyurken video çekiyorum, baba-kız oyun oynarlarken maillerime cevap veriyorum, ananesi gelince dışarıdaki işlerimi hallediyorum gibi :) Bir tane daha doğurur musun? Harika bir doğum geçirdim, doktorum o kadar tecrübeli ve harika bir insan ki tam hayal ettiğim gibi; sıfır dikiş ve sıfır kesikle normal doğum yaptırdı bana, belki bu kadar kolay bir doğum yaşamamış olsaydım ikinci bebeği hemen düşünemeyebilirdim ama benim doğumdan çıkar çıkmaz tepkim ''ben hemen ikinciyi de yapayım oldu''. :) Şaka bir yana hem doğumumun etkisi hem de Melisa'nın çok ama çok tatlı bir bebek olmasından ötürü kesinlikle eğer olursa ikinci bebeğim de olsun çok isterim, çünkü bence bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye bir kardeş, bunu 3 kız kardeş olduğumuz için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Her kadın anne olmalı mı?

Hayır. Çünkü bence annelik gerçekten çok başka bir motivasyon. Yeryüzünde yaşayan her kadına annelik baskısı yapılmasını doğru bulmuyorum. Anne olma arzusu her kadında olacak diye bir kaide yok, olmamasını da garip karşılamak çok acımasızca. Zaten eğer bir kadın anne olmak isterse karşısında hiçbir güç duramaz.