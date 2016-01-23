Yıllardır cevap arayan soru: Hamile saç boyatır mı?

Bu soru biz kadınları oldukça ilgilendirir. Gözlemlediğim kadarıyla da cevabı net olmayan, her kafadan ses çıkan, yoruma oldukça açık bir konudur saç boyama ve kestirme. Peki soruyorum size hamileyken saç kestirmek ve boyatmak bebeğe zararlı mı?

Siz düşünürken ben hemen cevap vereyim; İki gebelik geçirmiş oldukça güzellik işlerine meraklı bir kadın olarak hamile hamile hep gittim kuaföre. Saç kesimi de yaptırdım boyada. Tabii ki doktorumdan izin alarak bu işlemleri gerçekleştirdim. Malum gebe olduğumuzu öğrendikten sonra bir sürü yasaklarla geçiyor 9 ay. Onlardan biri de kuaför yasağı. Ama ben gebeliğimin 16. haftasından sonra kendimi kuaförde buldum. Amonyak içeren boyaların yerine organik ve bitkisel dediğimiz boyaları tercih ettim. Eğer kuaför yerine evde saç boyamayı tercih ediyorsanız piyasada satılan kutusunun üzerinde "amonyaksız” yazan ürünleri almalısınız.

Saç boyası saçlarda 30 dakika hatta daha fazla süre kalır. Bu süre içinde boyanın içindeki maddeler saç derisine temas eder ve küçük miktarda da olasa hamile kadının kanı tarafından emilir. İlk 3 ay içinde plasentanın oluşumu sürdüğü için zararlı maddeler anne karnındaki cenine zarar verebilir.

Ama 16 haftadan sonra yapılan bitkisel ve doğal boyaların zararları daha ispatlanmamış. Bu yüzden tercih sebebim oldu şahsen benim. Bir de kuaför salonlarına sabah saatlerinde gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü salondaki hava daha temiz oluyor. Hamilelik sırasındaki bağışıklık sistemimiz zayıfladığından alerjiye daha meyilli oluyoruz o yüzden sabah gitmek en iyisi. Saçınızı boyamadan veya boyatmadan önce bir test yapın alerjiye yatkınlığınız ortaya çıkar. Küçük bir boya kulağınızın arkasına sürün eğer derinizde kızarma kaşıntı gibi yan etkiler olursa saç boyasında değişiklik yapmalısınız. Ben hamileliğim sırasında Ombre denilen yeni nesil bir yöntem denedim. Saçın ortasından boya yapıldığı için deriye temas olmuyor dolayısıyla hiç bir zararı yok.

Peki gelelim hamilelikte saç kestirmeye. Kullandığımız vitaminler saçımızı oldukça hızlı uzattığı için kestirmek istememiz gayet normal ve hiçbir sakıncası yok. Hatta ben iki defa kesim yaptırdım. Ama anneme maalesef bu durumu söyleyemedim çünkü kendisi batıl inançlara oldukça inanır. Halk arasında bilinen “Bebeğin ömrü kısalır”söylemi saç kestirmemizi duygusal olarak etkiliyor. Durum böyle olunca da hamilelikte saç kesimi biraz zor oluyor.

Yıllardır cevabı aranan sorunun cevabını kendimce veriyorum; Hamile halimle belli kurallara uymak şartıyla saçımı da boyattım, batıl inançlara da pek fazla takılmayarak güzel de bir kesim yaptırdım :)

İpek Dağıstanlı

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