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17.02.2021 - 01:29 |

İrritabl Bağırsak Sendromu Nedir? Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer?

İrritabl bağırsak sendromu; bağırsak sisteminin altta hastalık nedenleri olmadan ortaya çıkan, düzensiz bağırsak hareketleri, karında rahatsızlık hissi, belli derecede şişkinlik, acil tuvalet gereksinimi gibi belirtilerle ortaya çıkan oldukça önemli bir sendromdur. İrratabl bağırsak sendromu nedir? Belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İşte ayrıntılar.

İrritabl Bağırsak Sendromu Nedir? Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer?
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İrritabl Bağırsak Sendromu; kalın bağırsağı etkileyen işlevsel sindirim sorunudur. Bu bağırsak sendromu; spastik kolon ve hassas bağırsak sendromu adlarıyla da anılmaktadır. Toplumun yaklaşık olarak yüzde 15'ini etkileyen yaygın bir hastalık olduğu belirtilebilir. Belirtiler; gaz, kramp, ağrı, ishal ya da kabızlık olarak bilinir. Tedavisi uzun zamanlı olarak uygulanan kronik bir hastalıktır. Bulgular genel olarak hafif olup, yalnızca çok az sayıda hastalar, şiddetli şikayetlere sahiptir. Çoğu kişide yaşam tarzı, diyet ve stres yönetilerek belirtiler kontrol edilebilmektedir. Daha şiddetli şikayetlerde, ilaç tedavisi uygulanır. 

 İrritabl Bağırsak Sendromu Nedir? 

İrriatabl bağırsak sendromu; kalın bağırsağı etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. Semptomlar ve belirtiler içerisinde; kramp, karın ağrıları, kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik gibi belirtiler bulunur. Bu hastalık uzun zamanlı tedavi edilmesi gereken kronik bir hastalıktır. İrratabl Bağırsak Sendromuna sahip insanların yalnızca az bir bölümünde ciddi belirtiler ve bulgular vardır. Kimi kişiler; diyetlerini, yaşam tarzını ve streslerini yönetip semptomları kontrol edebilmektedirler. Daha şiddetli belirtiler adına ilaç ve danışmanlık tedavisi gerekebilir. Bu hastalık, bağırsak dokusunda farklılıklara sebep olmaz. Bununla beraber kolorektal kanser riski artabilir. 

 İrritabl Bağırsak Sendromu Belirtileri Nelerdir?

 İrritabl Bağırsak Sendromu bulguları değişkendir. Her hastada farklı olarak görülebilir. En yaygın olan belirtiler; 

 - Dışkıda mukus,

 - Aşırı gaz,

 - Dışkılamadan sonra tipik şekilde tamamen veya kısmen karın ağrısı,

 - Kramplar ya da şişkinlik,

 - İshal veya kabızlık olarak sıralanabilir. 

 İrritabl Bağırsak Sendromu Nasıl Geçer?

 İrritabl Bağısak Sendromuna sahip neredeyse bütün hastalarda bulguları kontrol altına almak mümkündür. Ancak bu hastalıkta herkeste işe yarayan tek tedavi metodu bulunmamaktadır. Hasta bireye uygun doğru tedavi planının bulunması adına doktorlara görünmek önemlidir. Tedavide bulguları tetikleyen unsurlardan kaçmak, egzersiz yapmak ve sağlık beslenme düzeni oluşturmak gibi yaşam kalitesini arttıracak değişiklikler yapmak önemlidir. Ek şekilde bazı ilaçlar kullanılabilmektedir. Bunlar;

 - Müshil ilaçları, kabızlık adına kullanılabilmektedir.

 - Antispazmodik ilaçlar; bağırsaklardaki kasların gevşetilmesini sağlayarak karın ağrılarını ve kramplarını azaltır.

 - İshal adına bağırsak kaslarının kasılmasını yavaşlatan ilaç tedavisi verilebilir. 

 - Trisiklik antidepresan genel olarak krampları ve karın ağrılarını azaltmaya destek olur. 

 Kadınlarda şiddetli derecede ishal ve Irratabl Bağırsak Sendromu adına alosetron, kabızlık için lubiprostone adlı ilaçlar kullanılabilmektedir. Bunlar; diğer yaşam tarzı ya da terapötik uygulamaların başarısız olduğu vaziyetlerde son tedavi alternatifi olarak kullanılmaktadır. Türlü psikoterapi metotları da tedavide başarılı bir biçimde uygulanmaktadır. 

 İrritabl Bağırsak Sendromuna Ne İyi Gelir?

 İrritabl Bağırsak Sendromu için genel olarak, aktivitelerdeki bazı farklılıklar ve diyet iyi gelen durumlardan sayılır. Şikayetlerin belirtilerini azaltıp şikayetlere iyi gelen bazı öneriler ise aşağıdaki gibi olacaktır;

 - Sık sık ve azar azar yemek yemek, şikayetleri hafifletir.

 - Kepekli tahıllar, sebze ve meyveler, baklagiller, fındık gibi lifli yiyecekler, hastalıkta görülen kabızlık durumuna iyi gelir. 

 - Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak, mutluluk hormonu şeklinde bilinen serotonin ve endorfin salınımının artmasına katkı sağlayarak stresle başa çıkmaya yardımcı olmaktadır. Bu sayede stresin tetiklemiş olduğu belirtilerde azalma görülmektedir.

 - Yiyeceklerin uzun süre çiğnenmesi gaz şikayetine birebirdir. 

 Bu şekildeki tavsiyeler sayesinde İrritabl Bağırsak Sendromunun olumsuz etkilerinin önüne geçmek mümkün olabilir. 

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