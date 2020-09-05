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05.09.2020 - 16:53 |

Isırgan Otunun Faydaları Nelerdir? Isırgan Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Birçok faydası bulunan ısırgan otu, ulaşılabilirlik olarak en rahat otlardan biridir. Neredeyse her iklim koşulunda yetişebilen bir ot olması sebebi ile ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da yetiştirilen bir ot çeşididir. Peki, oldukça rağbet gören ve aynı zamanda sağlığa da iyi gelen yapısı ile çokça tüketilen bu ot ne işe yarar ve hangi hastalıklara iyi gelir? İşte, detaylar.

Isırgan Otunun Faydaları Nelerdir? Isırgan Otu Çayı Nasıl Yapılır?
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Toplandığında mutlaka eldiven kullanılması gereken bu şifalı bitki, aksi takdirde içinde barındırdığı kimyasal asit sebebi ile cilde temas ettiğinde kızarıklık ve tahriş ile sonuç verecektir. Kullanım alanı olarak oldukça çeşitlilik gösterse de günümüzde en çok çay olarak tüketilmektedir.

Isırgan Otu Nedir?

Günümüzde tüm dünyada yetiştirilebilir bir ot olmasına rağmen, köken olarak Kuzey Asya bölgesinde ilk olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Üzerindeki tüyler kızarıklık ve kaşıntıya sebep olur. Bu sebep ile cilde temas ettirilmemesine özen gösterilmelidir. Ettiği takdirde ise cildi bol su ve sabun ile yıkamak gerekir. Soğuk kompleks ile de kaşıntı en aza indirgenmeye çalışılmalıdır. Tüketilmek için işleme girdiğinde ise bu etki ortadan kalkacaktır. Şifalı bir bitki olarak kabul görmesinin en büyük sebebi içinde barındırdığı bileşenlerdir. Vücudun pek çok vitamin, demir, potasyum, mineral ve klorofil ihtiyacını karşılayarak kişiye sağlıklı bir yaşam sağlar.

Isırgan Otu Nerelerde Kullanılır?

İçinde barındırdığı bileşenler sayesinde ısırgan otu pek çok kullanım alanında çeşitlilik göstermektedir. Son zamanlarda özellikle dolaşım sistemine iyi gelmesi, bu sebeple de zayıflatıcı etkisi sebebi ile çay olarak tüketilmektedir. Bunun haricinde yemeklere konularak lezzetlendirme yapılmasının yanı sıra çorbası ve böreği de yapılır. Yararları saymakla bitmeyen bu bitki, ciltte oluşan çatlaklarda ve yaralarda, sindirim sisteminin düzenlenmesinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, diyabetin kontrolünde, saç dökülmelerinde, kas ve eklem ağrılarının giderilmesinde ve antioksidan olarak kullanım alanları sunmaktadır.

Isırgan Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Isırgan otu çayının 3 farklı şekilde yapılması mümkündür. Bunlardan ilki en çok tercih edilen, ısırgan otunun kurutulmuş olan yaprak ve çiçekleri ile yapılan çaydır. Yaklaşık olarak bir çay kaşığı kadar kurutulmuş otu bir fincanda bulunan kaynatılmış suya atmanız gerekir. Daha sonra en az 10 dakika demini alması beklenir.

İstenildiği takdirde farklı bitkiler ile karışımlar desteklenebilir. Bu farklı karışımları aktarlarda bulmanız mümkündür. İkinci seçenek ise ısırgan otunun kök bölümü ile yapılır. Bu kök çayını yapabilmek için, ısırgan kökünün soğuk suya atılarak kaynaması beklenir. Kaynadıktan sonra soğuyana kadar demlenmeye bırakılır ve soğuk olarak tüketilir. Son yöntemde ise ısırgan otunun tohumları kullanılır. Bu tohumlar havan yardımı ile iyice dövüldükten sonra en az 10 dk kaynatılarak, demlenmesini beklemek gerekir. Yine 10 dakika demlendikten sonra ılık bir şekilde tüketilmesi gerekir.

Isırgan Otu Yağı Ne İşe Yarar?

Isırgan otunun tohum yağı oldukça değerli olmasına rağmen çıkarılması da oldukça zor olan bir yağdır. Fakat yararları da saymakla bitmez. Kullanım alanı olarak en çok saç bakımı için kullanılır. Saç dökülmelerinde, kurumuş ve mat saçlarda oldukça işe yarar. Bunun haricinde ciltte oluşan kırışıklıklarda ve kurulukta doku yenileyici özelliği ile cilde parlaklık ve canlılık kazandırarak iyi gelecektir. Böbrek, diyabet, tümör ve prostat gibi hastalıkların tedavi sürecinde kullanılır. Solunum yolunda düzenleyicilik sağlar. Birçok kanser hücresinin oluşumunu engellemektedir. Emziren annelerde daha fazla süt oluşumunu sağlamaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalığa yakalanma riskini düşürür. Ağız ve diş sağlığı açısından oluşan enfeksiyonları gidermede kullanılır. Ödem attırıcı etkisi ile yağı su ile karıştırarak tüketilmesi mümkündür.

 

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