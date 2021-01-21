Diyet

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlıklı Beslenme Haberleri İşkembe Temizleme Nasıl Yapılır? İşlembe Temizliği İle İlgili Püf Noktalar
21.01.2021 - 02:14 |

İşkembe Temizleme Nasıl Yapılır? İşlembe Temizliği İle İlgili Püf Noktalar

İşkembe; sağlığa olan faydaları ile bilinir. Bunun yanı sıra işkembenin seveni olduğu gibi sevmeyeni de vardır. Bunun nedeni daha çok temizlenmesinden kaynaklıdır. İşkembe; püf noktalarına dikkat edilerek temizlendiği zaman hiç vakit kaybettirmez. Sağlık açısından çok yararlı olan işkembe, kemik erimesi gibi sorunları bulunan insanlara çok olumlu etkiler bırakmaktadır. Belirli bir yaş sonrasında meydana gelen kemik erimesi için işkembe önerilir. Peki işkembe nasıl temizlenir? İşkembe temizliği ile ilgili püf noktalar nelerdir? İşte, tüm detaylar.

İşkembe Temizleme Nasıl Yapılır? İşlembe Temizliği İle İlgili Püf Noktalar
ABONE OL

Eski zamanlardan beri tüketilen konsantre gıda kaynağı olarak bilinen işkembe, sağlık açısından oldukça yararlı bir besindir. İşkembenin tüketilir hale gelmesi adına ideal biçimde hazırlanması gerekir. Bununla beraber sert bir et türüdür. Sert olmasından ötürü yaklaşık olarak 6 saat pişirmek gerekir. Haşlama, kaynatma gibi metotlar pişirme metotlarıdır. İşkembenin faydaları ve işkembe temizleme hakkında bilgi vermek oldukça yararlı olacaktır.

İşkembe Temizleme Nasıl Yapılır?

İşkembe temizliği adına ilk önce güvenilen bir kasaptan yeni kesilmiş olan hayvan işkembesi alınmalıdır. Hayvan işkembesi, kişinin tercihine göre farklılık gösterebilir. Ancak temizleme konusunda herhangi bir farklılık olmayacaktır. İşkembenin taze olmasından ve yeni kesilmesinden ötürü, basit bir biçimde temizlenmesi için bir gece önceden buzdolabı içerisinde bekletmek oldukça önemlidir. Ertesi gün buzdolabından alınan işkembenin içerisindeki pis bölüm, kendi kendine ayrılacaktır.

Ardından işkembe 6- 7 defa soğuk su içerisinde yıkanmalıdır. İşkembenin daha basit biçimde temizlenmesi adına işkembenin parçalara ayrılması doğru olabilir. İşkembe temizliği için pek çok farklı temizleme metodu vardır. Kaya tuzu ile temizleme metodunun yanı sıra karbonat metodunun çok tercih edildiğini belirtmek doğru olacaktır. Kaya tuzu ile işkembe temizlemek için;

- İşkembe içerisinde yer alan bütün yağlar ve işkembe olmayan her şey ayrılmalıdır.
- Temizlenmiş olan işkembe, kaya tuzuyla ovalanmalı ve sirke ile durulanmalıdır.
- İşkembede bulunan bütün pislikler gidene dek sirke ve kaya tuzu uygulaması yenilenmelidir.
- İşkembe yüzeyinin kesin bıçak yardımıyla ayırılmasından sonra kalan bölümü bol su ile yıkamak gereklidir.

Karbonat ile işkembe temizliği yapmak için gerekenler;

- 5 litre su,
- Eldiven,
- Alınmış olunan küçükbaş ya da büyükbaş hayvan işkembesi,
- 1 çorba kaşığı karbonat.

- İlk önce işkembe 6 defa soğuk su içerisinde iyice yıkanması gerekir. Sıcak su ile yıkanmamalıdır. Bunun nedeni işkembe üzerindeki tabakanın sertleşeceğinden kaynaklı olup, temizlenmesi zor bir hal alır.
- Genişçe bir tencerenin içerisinde su kaynatıldıktan sonra içerisine bir çorba kaşığı karbonat ilavesi yapıp karıştırmak gerekir.
- İşkembe kaynamakta olan karbonatlı su içerisinde 3 saniye gezdirilerek çıkarılmalıdır. Fazla beklenilmesi halinde sertleşme olacaktır.
- Su içerisinde çıkarılan işkembe gerilerek üstteki tabaka alınmalıdır. Bu uygulama oldukça kolay olacak ve kendi kendine gerçekleşecektir.
- Sıyrılmış olan işkembe bol su ile yıkanmalıdır.
- Alınan işkembe türünün hangi hayvandan olduğu, temizlik bakımından önemli olmamaktadır. Tüm işkembe türleri oldukça kolay bir şekilde temizlenebilir.

İşkembe Temizliği İle İlgili Püf Noktalar

İşkembe temizliği ile alakalı püf noktalar;

- İşkembeyi yapıp tüketmek isteyen kişiler genel olarak, işkembenin temizlenmesinden ve kokusundan şikayetçi olurlar.
- İşkembe, karbonat ile kolay kolay temizlendiği gibi, evdeki ve eldeki kokuyu da oldukça basit bir şekilde giderebilmektedir. Bir kap içerisinde 4 çorba kaşığı karbonat ve 4 çorba kaşığı su koymak, işkembenin köyü kokusunu gidermeye yardımcı olacaktır. Eldeki kötü kokunun giderilmesi için, karbonatlı suyun içerisinde bekletmek önemlidir.
- Karbonat dışında elde veya evdeki işkembe kokusu adına, sirke ve süt aynı oranda kullanılabilir. Sütün yağlı bir yapıya sahip olmasıyla koku çabucak kaybolacaktır. Sirkenin kokusunu sevmeyenler kokusu daha az olan elma sirkesi tercihi yapabilirler.
- İşkembe temizliği için özellikle soğuk su kullanılmalıdır. İşkembenin ilk önce soğuk su ile yıkanması, işkembenin sertleşmemesine ve daha kolay temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Diyetisyen Gamze Altınay
Diyetisyen Gamze AltınayHedonik açlık hakkında bilmeniz gerekenler var!
Psikolojik Danışman Dilek Söylemez
Psikolojik Danışman Dilek SöylemezAkıl mı? Akış mı?
Betül Yergök
Betül YergökKarma yasasının 10 kuralı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat ElmalıRobot yardımıyla diz ve kalça ameliyatı daha güvenli
Lale Kaya
Lale KayaGüzellik ve estetik anlayışında Y kuşağı
Senem Aydın
Senem AydınAslı Melisa Uzun: Hayalim uluslararası çalışmaya devam etmek
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözYeni nesil fitness ve SEI JUNG
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBurun estetiği en çok sorulan sorular?
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirTanışma
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekYöneticilik tuzağına düşmeden yönetmek
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Menekşe Bakımı Nasıl Yapılır? Menekşe Çiçeği Nasıl Sulanır?

Menekşe Bakımı Nasıl Yapılır? Menekşe Çiçeği Nasıl Sulanır?

İşkembe Temizleme Nasıl Yapılır? İşlembe Temizliği İle İlgili Püf Noktalar

İşkembe Temizleme Nasıl Yapılır? İşlembe Temizliği İle İlgili Püf Noktalar

Kalorifer Peteği Temizleme Nasıl Yapılır? Petekler Temizlenmezse Ne Olur?

Kalorifer Peteği Temizleme Nasıl Yapılır? Petekler Temizlenmezse Ne Olur?

Karaciğer Temizliği Nasıl Yapılır? Karaciğeri Temizleyen Ve Onaran Besinler Nelerdir?

Karaciğer Temizliği Nasıl Yapılır? Karaciğeri Temizleyen Ve Onaran Besinler Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet