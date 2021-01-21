İşkembe Temizleme Nasıl Yapılır? İşlembe Temizliği İle İlgili Püf Noktalar

Eski zamanlardan beri tüketilen konsantre gıda kaynağı olarak bilinen işkembe, sağlık açısından oldukça yararlı bir besindir. İşkembenin tüketilir hale gelmesi adına ideal biçimde hazırlanması gerekir. Bununla beraber sert bir et türüdür. Sert olmasından ötürü yaklaşık olarak 6 saat pişirmek gerekir. Haşlama, kaynatma gibi metotlar pişirme metotlarıdır. İşkembenin faydaları ve işkembe temizleme hakkında bilgi vermek oldukça yararlı olacaktır.



İşkembe Temizleme Nasıl Yapılır?



İşkembe temizliği adına ilk önce güvenilen bir kasaptan yeni kesilmiş olan hayvan işkembesi alınmalıdır. Hayvan işkembesi, kişinin tercihine göre farklılık gösterebilir. Ancak temizleme konusunda herhangi bir farklılık olmayacaktır. İşkembenin taze olmasından ve yeni kesilmesinden ötürü, basit bir biçimde temizlenmesi için bir gece önceden buzdolabı içerisinde bekletmek oldukça önemlidir. Ertesi gün buzdolabından alınan işkembenin içerisindeki pis bölüm, kendi kendine ayrılacaktır.



Ardından işkembe 6- 7 defa soğuk su içerisinde yıkanmalıdır. İşkembenin daha basit biçimde temizlenmesi adına işkembenin parçalara ayrılması doğru olabilir. İşkembe temizliği için pek çok farklı temizleme metodu vardır. Kaya tuzu ile temizleme metodunun yanı sıra karbonat metodunun çok tercih edildiğini belirtmek doğru olacaktır. Kaya tuzu ile işkembe temizlemek için;



- İşkembe içerisinde yer alan bütün yağlar ve işkembe olmayan her şey ayrılmalıdır.

- Temizlenmiş olan işkembe, kaya tuzuyla ovalanmalı ve sirke ile durulanmalıdır.

- İşkembede bulunan bütün pislikler gidene dek sirke ve kaya tuzu uygulaması yenilenmelidir.

- İşkembe yüzeyinin kesin bıçak yardımıyla ayırılmasından sonra kalan bölümü bol su ile yıkamak gereklidir.



Karbonat ile işkembe temizliği yapmak için gerekenler;



- 5 litre su,

- Eldiven,

- Alınmış olunan küçükbaş ya da büyükbaş hayvan işkembesi,

- 1 çorba kaşığı karbonat.



- İlk önce işkembe 6 defa soğuk su içerisinde iyice yıkanması gerekir. Sıcak su ile yıkanmamalıdır. Bunun nedeni işkembe üzerindeki tabakanın sertleşeceğinden kaynaklı olup, temizlenmesi zor bir hal alır.

- Genişçe bir tencerenin içerisinde su kaynatıldıktan sonra içerisine bir çorba kaşığı karbonat ilavesi yapıp karıştırmak gerekir.

- İşkembe kaynamakta olan karbonatlı su içerisinde 3 saniye gezdirilerek çıkarılmalıdır. Fazla beklenilmesi halinde sertleşme olacaktır.

- Su içerisinde çıkarılan işkembe gerilerek üstteki tabaka alınmalıdır. Bu uygulama oldukça kolay olacak ve kendi kendine gerçekleşecektir.

- Sıyrılmış olan işkembe bol su ile yıkanmalıdır.

- Alınan işkembe türünün hangi hayvandan olduğu, temizlik bakımından önemli olmamaktadır. Tüm işkembe türleri oldukça kolay bir şekilde temizlenebilir.



İşkembe Temizliği İle İlgili Püf Noktalar



İşkembe temizliği ile alakalı püf noktalar;



- İşkembeyi yapıp tüketmek isteyen kişiler genel olarak, işkembenin temizlenmesinden ve kokusundan şikayetçi olurlar.

- İşkembe, karbonat ile kolay kolay temizlendiği gibi, evdeki ve eldeki kokuyu da oldukça basit bir şekilde giderebilmektedir. Bir kap içerisinde 4 çorba kaşığı karbonat ve 4 çorba kaşığı su koymak, işkembenin köyü kokusunu gidermeye yardımcı olacaktır. Eldeki kötü kokunun giderilmesi için, karbonatlı suyun içerisinde bekletmek önemlidir.

- Karbonat dışında elde veya evdeki işkembe kokusu adına, sirke ve süt aynı oranda kullanılabilir. Sütün yağlı bir yapıya sahip olmasıyla koku çabucak kaybolacaktır. Sirkenin kokusunu sevmeyenler kokusu daha az olan elma sirkesi tercihi yapabilirler.

- İşkembe temizliği için özellikle soğuk su kullanılmalıdır. İşkembenin ilk önce soğuk su ile yıkanması, işkembenin sertleşmemesine ve daha kolay temizlenmesine yardımcı olacaktır.